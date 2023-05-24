CHP'li Beşiktaş Belediyesi’nden paravan garaj skandalı! Çevre sakinleri tepki gösterdi

Beşiktaş Belediyesi Ortaköy 408 no'lu viyadüğün altındaki yeri, herhangi bir yetkisi ve izni olmamasına rağmen belediyenin araçları için garaj olarak kullanmaya başladı.Beşiktaş Belediyesi'nin bununla da kalmayıp viyadüklerdeki köprüleri ayakta tutan direklerin altına araçları yıkamak için su kuyuları açtıklarını ifade eden çevre sakinleri “Bu su kuyuları köprülerin statiğini ve yapısını bozmakla kalmayıp olası bir İstanbul depreminde büyük bir felakete neden olacak. İstanbul'un tamda göbeğinde bulunan ve şehrin tümünü birbirine bağlayan E-5 karayoluna bağlanan viyadük altında yapılan ve açılan su kuyuları ile köprünün dengesi belediyece bozuldu. Bununla da kalmayan belediyemiz araçların yıkanması kullanılan suyu yeniden nereye göndermekte olduğu henüz tespit edilemedi” açıklamasında bulundular.VİYADÜKTE DEPREM RİSKİÇevre kanunlarına aykırı hareket edilen bu süreçte 2918 Sayılı Karayolları ve Trafik Kanunu'nun 13. ve devamı maddelerine aykırılık oluşturmakla birlikte karayolları güvenliğini de tehlikeye attıklarını savunan çevre sakinleri, böyle önemli bir konuda bu kadar olası bir depremde gücü azaltılmış ve açılan su kuyuları ile yıkama sırasında çıkan ve çevre kanunlarına aykırı bir şekilde suların yine bu viyadük altlarındaki direklerin yanından akıtıldığını ve sayısız kere belediyeye şikayetler yapılmış olmasına karşın belediye yetkilileri ilgili yeri boşaltmadıklarından yakınıyor.CHP'Lİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE'SİNDEN PARAVAN GARAJHaber 7'de yer alan habere göre çevre sakinleri, viyadük altlarının da Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu ve 2918 Sayılı Karayolları ve Trafik Kanunu ve deprem yönetmeliklerine aykırı olarak kurulan bu garaj yerinin hızlı bir şekilde boşaltılmasını bekliyor.