Bodrum açıklarında lastik bottaki 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22 Mayıs günü saat 08.30 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtardı.Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.