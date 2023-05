Başkan Erdoğan: Rehavete kapılmak yok Pazar günü sandıkta zafere yürüyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de STK ve Muhtarlar buluşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sizlerle tam 12 yıl boyunca iç içe yaşadım. Gün oldu zorluklara göğüs gerdik, gün aldık başarılarımızı beraber kutladık. Aynı cenazeye omuz verdik. Hamd olsun 12 sene acısıyla tatlısıyla güzel günler geçirdik. Daha sonra da Keçiören'le bağlarımızı hiç koparmadık. Keçirören'in sıkıntılarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürdük Keçiören de bizi asla yalnız bırakmadı. Keçiörenli kardeşlerimiz dualaryıla zaten hep yanımızdaydılar. Seçimlerde özellikle Keçiörenli kardeşlerimiz hep dik durdu. Seçimlerde Keçiörenli kardeşlerimden her zaman o dik duruşu gördüm. Şimdi de Keçiören'in pazar gününe aynı dik duruşla hazırlandığını görüyorum.Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler tüm muhataplarınızla el ele yol yürümeye var mısınız? Gümbür gümbür pazara var mıyız? Ben inanıyorum ki pazar günü Bay bay Kemal'e gereken dersi vereceksiniz. Keçiören'in cumhur ittifakına muhabettini bir kez daha ortaya koydunuz. Dün Malatya'daydım. Malatya deprem konutları, konteynerlerin orada 50 bin kişiye hitap ettim. Bugün yağmur vardı. Onun için bu toplantıyı maalesef kapalı salonda yaptık. Açık alanda yapsaydık 50 bin 60 bin orada toplardık. Ama inşallah bunu sandıklarda toplayacağız.Oradan Sivas'a geçtik. Sivas bambaşka. Sivas'ta 100 bin kişi vardı. Yiğidolar coştu. Yiğidolar caddelere doldu. Ben bu defa diyorum ki inşallah Ankara sandıklara dolacak. Hesapları alt üst edecek. Bu hesapları alt üst etmeye var mıyız?Şimdi parlamentoda çoğunluğu cumhur ittifakına vermesi hem güvenin göstergesi hem de irade beyanıdır. Bu ne demektir? Yasama organı olarak cumhur ittifakıyla biz varız. Milletimiz 3 ayda, 5 ayda bir hükümetlerin değiştiği o eski Türkiye günleri teklfini reddetti. Toplamı 1 puan eden bu malum partiler, hesap uzmanı ya Bay Bay Kemal, ondan 40 tane milletvekili aldılar. Bu nasıl hesap uzmandır? CHP bununla ayakta kalabilir mi?Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınız anda, cumhur ittifakı milletvekilleriyle önümüz apaçık. 21 yılı inşallah farklı bir şekilde devam ettireceğiz, farklı bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nı kuracağız.Milletimiz iktidara giden yolu Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Biz talimatı Allah'tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu. Bugüne kadar böyle geldik, bundan sonra da böyle gideceğiz. Milletimiz ekonomisini IMF'ye teslim etmek isteyenlere hadi oradan demiştir. Ya senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar? Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk. Bunlar otellerin lobilerinde, sözcüsü ve İyi Parti'nin merkez Bankası'nda bir zamanlar görev yapan kişiyle otellerin lobilerinde IMF'nin komiserleriyle görüştüler. Ve biz IMF'den borç alın dediler. Biz hayır dedik. Biz IMF'ye borcu 2013'te sıfırladık. Bizim sıkıntımız yok. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu Bay Bay Kemal'in oyunlarına bakmayın. Bunlar gelip geçici işlerdir. Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayan güçlere teslim olmaycağını ilan etmiştir.Parlamento için gösterdiğiniz iradayi ikinci turda da sergilememiz lazım. Yasama ile yürütmenin uyum içinde çalışması, hizmetlerde bir aksaklık yaşanmaması için çok önemli.Kardeşlerim, Türkiye eskiden devlet organları arasındaki çatışmalardan çok çekti. Bir anayasa kitapçığının fırlatılmasının ülkemize milyarlarca dolar zararı oldu. O anayasa kitapçığını fırlatan kişi şu an Kılıçdaroğlu ile kol kola yol yürüyor.Son 21 yılda tesis ettiğimiz güven iklimiyle bunu tersine çevirdik. Vesayet güçlerinin milletin iradesini gasp etmesine yol vermedik. Yasama yürütme yargı organları arasındaki güç çekişmesine müsade etmedik. Elbette bunu da aziz milletimizin yardımıyla başardık. Biz de sizin hakkınızı koruduk. Siz bize itimat ettiniz biz de emanetinze halel getirmedik. Bundan sonra bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.Yasama yürütme ve yargının uyum içinde çalışarak milletimize hizmet etmesini biz temin edeceğiz. Önümüzde 4 gün var. Pazar günü için oy verme dışında hiçbir plan yapmayacağız. Pazar günü oyumuzu kullanacak iredemizi göstereceğiz. Rehavete kapılmak yok. Olmazsa olmaz sandık ve sandıkta da Allah'ın izniyle zafere yürüyeceğiz. 28 mayıs'ta bizim rakibimiz CHP Genel Başkanı değil rehavettir. Bunun için zafer sarhoşluğu zehrinin yayılmasına müsade etmeyeceğiz. Beni mahçup etmeyeceğinizi çok iyi biliyorum.14 Mayıs günü demokrasimiz adına çok başarılı bir sınav verdik. Milletimiz adeta sandığa akın etti. Farklı mecralarda yürütülen haysiyet cellatlarına rağmen millet görüşünü özgürce yansıttı.Yıllarca bize demokrasi nutukları atan Avrupa ülkelerini kıskandıran rekor bir oyla Türk milleti demokrasisinin gücünü ortaya koydu.İBB Başkanı ABB Başkanı aman yarabbi ne açıklamalar yaptı. Şimdi bunları sandığa gömmeye hazır mıyız?Uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik yayınlar vardı. Zaten bay bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok ki. İşte 14 Mayıs gecesi tüm bunları çöpe attık. Diktatörlük söylemlerinin tamamen savsata olduğunu gördük. Diktatör ikinci tura kalır mı? Diktatör işini ilk turda yüzde 90'la bitirir. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'nin gücünü dost düşman herkese gösterdik.Rabbim sizlerden razı olsun. Ancak o gece sizlerin bu duruşunu hazmedemeyenler de çıktı. O gece demokrasimiz adına yaşamak istemeyeceğimiz şeylere şahit olduk. Geride olduklarını bal gibi bildikleri halde öndeyiz, kazanıyoruz diyerek seçmenlerini kandırmayı denediler.Hatalarını kabul etmek ve milletten CHP'li vatandaşlarımızdan özür dilemek yerine çamura yatarak paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Her seçim öncesinde CHP'li seçmenin istemediği adayın dayatılarak tıpış tıpış oy verecekseniz denmesini sindiremiyoruz. Milletimize dair kibirli dil kullanılması asla hoş görülemez. Gazi'nin hürmetine hala CHP'ye oy verenlerinde bunlardan rahatsız olduğuna inanıyorum. Kandil'deki PKK elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na oy istemesi en çok samimi CHP'lileri rencide ediyor.