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Beyaz Gazete
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Balıkesir'de zehir tacirlerine operasyon!

Balıkesir Bandırma'da uyuşturucu ticareti yapan şahsın ikamet adresine Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerin yanı sıra çok sayıda tabanca ve şarjör bulundu.

Ekleme: 24.05.2023 - 01:47 Güncelleme: 24.05.2023 - 01:48 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de zehir tacirlerine operasyon!
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silah mühimmat ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde silah mühimmat ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin üzerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 112 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 20 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 36 adet tabanca fişeği, 5 adet şarjör ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Olaylara karışan 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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