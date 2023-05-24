Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hudut kartallarımız, kahramanlarımız son 5 senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
"KENDİNE GÜVENEN VARSA YASA DIŞI GEÇİŞİ DENESİN"
Bakan Akar, yaptığı açıklamada, "Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin.
"SON 5 SENEDE 3 MİLYON 300 BİN KİŞİ..."
Hudut kartallarımız, kahramanlarımız son 5 senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi." ifadelerini kullandı.
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