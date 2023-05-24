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15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde bozguna uğrayan FETÖ'cülerin Twitter'da 'Enes Halifekan' isminde 'cennet_dunya' rumuzlu bir hesaptan şifreli mesajlar paylaştığı tespit edildi. Şubat 2016'da açılan ve 2017 yılından bu yana aktif olarak kullanılmayan hesaptan, 162 binden fazla tweet atıldığı ortaya çıktı. Hesapta; 15 Temmuz darbe girişimi, 13 Mart Ankara saldırısı, 2016'daki Gaziantep'te gerçekleşen patlama ve Rusya Büyükelçisine yapılan saldırı gibi pek çok önemli olayın günler öncesinden şifreli mesajlar ile paylaşıldığı belirlendi. Muhalefete ilişkin dikkat çeken paylaşımların da yer aldığı Twitter hesabında, darbe girişiminin gerçekleşmesinin ardından hain darbecilere destek paylaşımları da yer alıyor.

15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı
Ekleme: 24.05.2023 - 14:34 Güncelleme: 24.05.2023 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı
Sosyal medya platformu Twitter'da geçtiğimiz gün keşfedilen 'Enes Halifekan' isminde 'cennet_dunya' rumuzlu bir hesap gündem oldu. Şubat 2016'da açılan ve 2017 yılından bu yana aktif olarak kullanılmayan hesabın FETÖ üyelerine ait olduğu belirlendi.162 binden fazla tweet bulunan hesaptaki çoğu paylaşım şifreli mesajlardan oluşuyor.

FETÖ'cülerin açtığı hesapta binlerce şifreli paylaşım yapıldı

Söz konusu hesapta; 15 Temmuz darbe girişimi, 13 Mart Ankara saldırısı, 2016'daki Gaziantep'te gerçekleşen patlama ve Rusya Büyükelçisine yapılan saldırı gibi pek çok önemli olayın günler öncesinden şifreli mesajlar ile paylaşıldığı tespit edildi. Hesaba, farklı insanların giriş yaptığı ve Samet, EGM gibi rumuzlar kullanarak tweet attığı 'karşılıklı' konuşmalar yer alıyor.

FETÖ mensupları tarafından yönetilen 'Enes Halifekan' isimli hesaptan atılan tweetler şu şekilde:

Bu paylaşımın yapıldığı tarihten bir gün sonra Ankara'da terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi.

15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı
Paylaşımdan iki gün sonra Gaziantep, Şahinbey'de bir düğünde bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 59 kişi öldü, 90'ın üzerinde vatandaş ise yaralandı.


15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı


Bu paylaşımın Ankara'da Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan saldırı ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı


Paylaşımın yapıldığı tarihten 5 gün sonra İstanbul'un Beşiktaş semtinde Vodafone Park yakınlarında iki bombalı intihar saldırısı gerçekleşti.

15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmesi halinde ülkeye 300 milyar dolar para sokacağını söylemişti.

15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Konya'da yaptığı konuşmada, 'Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke' ifadelerini kullanmıştı.

Muhalefet, seçim dönemi boyunca meydanlarda kalp işareti yaptı.

15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı


CHP'li Gürsel Tekin, seçime 3 gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, 'Halil İbrahim Sofrası'na hoş geldiniz' diye seslenmişti. Kılıçdaroğlu da bu söylemi sık sık dillendiriyor.

İYİ Parti'nin logosunda sarı ve mavi renkleri yer alıyor. İYİ Parti, bu paylaşımın yapılmasının ardından 25 Ekim 2017 tarihinde kuruldu.

15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı
'Her şey çok güzel olacak' sloganı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçim döneminden bu yana kullandığı bir slogan.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek masayı dağıtmış ve İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları şartıyla geri dönmüştü.

15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı
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15 Temmuz'da bozguna uğrayan FETÖ'cülerin şifreli paylaşımlar yaptıkları sosyal medya hesabı ortaya çıktı
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