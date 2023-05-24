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14 Mayıs Batı’nın ezberlerini bozdu! Fransız dergiden 'U dönüşü' 'Muhalefetin büyük bunalımı'

14 Mayıs seçimleri öncesinde The Economist'in başını çektiği tetikçi Batı medyası skandal kapaklar ile okuyucularının karşısına çıkmıştı. Başkan Erdoğan'ın oyların %49,52'sini almasının ardından "Erdoğan'ın kaos riski... Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlıklarını atan Fransız L'Express ağız değiştirdi. Başkan Erdoğan'ın 2. turun favorisi olduğunu yazan Fransız dergi, 'Hangi diktatör 2. tura kalır?' diye sordu.

14 Mayıs Batı’nın ezberlerini bozdu! Fransız dergiden 'U dönüşü' 'Muhalefetin büyük bunalımı'
Ekleme: 24.05.2023 - 11:39 Güncelleme: 24.05.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
14 Mayıs Batı’nın ezberlerini bozdu! Fransız dergiden 'U dönüşü' 'Muhalefetin büyük bunalımı'
14 Mayıs seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik nefret furyası %49,52'lik zafer sonrası hezimete uğradı.

Yaklaşık 2 hafta önce 'Erdoğan'ın kaos riski... Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi' ifadelerinin kullanıldığı bir kapakla okuyucularının karşısına çıkan L'Express, Erdoğan'ın karşı konulamayan zaferi sonrası geri vites yaptı.

14 Mayıs Batı’nın ezberlerini bozdu! Fransız dergiden 'U dönüşü' 'Muhalefetin büyük bunalımı'

Türkiye: Durdurulamaz Erdoğan karşısında muhalefetin büyük bunalımı' başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan L'express, 'Hangi diktatör 2. tura katılmak zorunda kalır?' diye sordu.

Anketlerin kendilerini yanılttığını ifade eden dergi, 'ilk turun büyük galibi oyların %49,52'sini alan Erdoğan' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın 2. turda görünüşe göre demokratik bir zafer ayrıcalığına sahip olduğunu yazdı.

Analizde, 'Hani diktatör ikinci tura katılmak zorunda kalır?' denildi.

'Pazar günü yapılacak olan oylama Erdoğan'ı devirmeyi düşünenler için sancılı geçecek' ifadelerini kullanan dergi, Erdoğan'ın daha ilk turun akşamından itibaren binlerce kalabalığın önünde kendini gösterdiği ifade edildi.

Analizde, Erdoğan'ın yeni bir zafer kazanma ihtimali, rakibine dengesini kaybettiriyor' denildi.

14 Mayıs Batı’nın ezberlerini bozdu! Fransız dergiden 'U dönüşü' 'Muhalefetin büyük bunalımı'
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14 Mayıs Batı’nın ezberlerini bozdu! Fransız dergiden 'U dönüşü' 'Muhalefetin büyük bunalımı'
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