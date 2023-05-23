Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe işaret etti ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'

14 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur öncesi ise milliyetçilik pozları kesmeye başladı. Milliyetçi hassasiyetleri olan kesime 14 Mayıs öncesi neredeyse hiç hitap etmeyen Kılıçdaroğlu seçimlerdeki büyük fark sonrası ise ikiyüzlü siyaset anlayışını yeniden ortaya koydu.'Bozkurt Kemal' pozları kesen Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yürüttükleri sürecin olumlu ilerlediğine vurgu yaparak, adeta destek ilan edeceğine işaret etti.Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.Söz konusu açıklama ve paylaşımları sonrası akıllara ise Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili 'kaos' sözleri geldi.'KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA TÜRKİYE İÇ SAVAŞI BAŞLAR'Ümit Özdağ geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteği ile kazanır. 2024'te yerel seçimler olur. HDP, Güneydoğu Anadolu'da büyük bir atılım yapar. Belediye Başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteği ile geldiği ve devam ettiği için Kılıçdaroğlu bunlara dokunmaz. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar.' sözlerini kullanmıştı.