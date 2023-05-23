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Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe işaret etti ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur öncesi 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'ittifak' için görüştü. Özdağ, sürecin olumlu ilerlediğine vurgu yaparak mutabakat metni üzerinde çalıştıklarını ve yarın saat 11.00'de detayları birlikte açıklayacaklarını ilan etti. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek kararına işaret ederken akıllara ise Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye iç savaşı başlar' sözleri geldi.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe işaret etti ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'
Ekleme: 23.05.2023 - 22:44 Güncelleme: 23.05.2023 - 22:59 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe işaret etti ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'
14 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur öncesi ise milliyetçilik pozları kesmeye başladı. Milliyetçi hassasiyetleri olan kesime 14 Mayıs öncesi neredeyse hiç hitap etmeyen Kılıçdaroğlu seçimlerdeki büyük fark sonrası ise ikiyüzlü siyaset anlayışını yeniden ortaya koydu.

'Bozkurt Kemal' pozları kesen Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yürüttükleri sürecin olumlu ilerlediğine vurgu yaparak, adeta destek ilan edeceğine işaret etti.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe işaret etti ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe işaret etti ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'

Söz konusu açıklama ve paylaşımları sonrası akıllara ise Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili 'kaos' sözleri geldi.

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe işaret etti ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'

'KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA TÜRKİYE İÇ SAVAŞI BAŞLAR'

Ümit Özdağ geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteği ile kazanır. 2024'te yerel seçimler olur. HDP, Güneydoğu Anadolu'da büyük bir atılım yapar. Belediye Başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteği ile geldiği ve devam ettiği için Kılıçdaroğlu bunlara dokunmaz. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar.' sözlerini kullanmıştı.
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