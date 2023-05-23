Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha

14 Mayıs seçimlerinde HDP ile ortaklık yapan 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için de HDP ile işbirliğini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'na Kandil'den her geçen gün yeni bir destek mesajı gelirken bu kez HDP İstanbul İl Başkanlığı'ndan videolu bir açıklama yapıldı.HDP tarafından paylaşılan videoda 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandığa gitme çağrısı yapılırken Kılıçdaroğlu'na da destek mesajları verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçak ifadelerin kullanıldığı açıklamada, '28 Mayıs'ta evlerimizden çıkarak sandık başına gideceğiz, tek adamı devireceğiz' denildi.Terör örgütünün propagandasının yapıldığı videoda PKK'nın kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız'ın fotoğrafının yer alması da dikkatlerden kaçmadı.CHP'li Canan Kaftancıoğlu da daha önce yaptığı bir paylaşımda terörist Sakine Cansız için taziye dileklerinde bulunmuştu. Kaftancıoğlu, PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız öldüğünde sosyal medyadan bir mesaj yayınlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:''İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti.'7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK terör örgütünden destek gelmeye devam ediyor. Daha önce örgütün elebaşları Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için destek mesajları paylaşmış ve 'AK Parti-MHP faşizminden kurtulmak için oylarınızı Kılıçdaroğlu'na verin.' açıklamalarında bulunmuşlardı.