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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha

7'li koalisyonun ortağı HDP, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini yineledi. HDP'den yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'a yönelik "28 Mayıs'ta evlerimizden çıkarak sandık başına gideceğiz, tek adamı devireceğiz" ifadeleri kullanıldı. HDP'nin açıklama yaptığı binada terör örgütü PKK'nın kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız'ın olduğu fotoğrafın duvarda asılı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
Ekleme: 23.05.2023 - 09:12 Güncelleme: 23.05.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
14 Mayıs seçimlerinde HDP ile ortaklık yapan 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için de HDP ile işbirliğini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'na Kandil'den her geçen gün yeni bir destek mesajı gelirken bu kez HDP İstanbul İl Başkanlığı'ndan videolu bir açıklama yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR: TEK ADAMI DEVİRECEĞİZ
HDP tarafından paylaşılan videoda 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandığa gitme çağrısı yapılırken Kılıçdaroğlu'na da destek mesajları verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçak ifadelerin kullanıldığı açıklamada, '28 Mayıs'ta evlerimizden çıkarak sandık başına gideceğiz, tek adamı devireceğiz' denildi.

Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha

TERÖRİST FOTOĞRAFI ÖNÜNDE ALÇAK PROPAGANDA!

Terör örgütünün propagandasının yapıldığı videoda PKK'nın kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız'ın fotoğrafının yer alması da dikkatlerden kaçmadı.

Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha

KAFTANCIOĞLU'NDAN PKK'LI SAKİNE CANSIZ'A TAZİYE MESAJI

CHP'li Canan Kaftancıoğlu da daha önce yaptığı bir paylaşımda terörist Sakine Cansız için taziye dileklerinde bulunmuştu. Kaftancıoğlu, PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız öldüğünde sosyal medyadan bir mesaj yayınlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

''İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti.'

PKK'DAN DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK terör örgütünden destek gelmeye devam ediyor. Daha önce örgütün elebaşları Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için destek mesajları paylaşmış ve 'AK Parti-MHP faşizminden kurtulmak için oylarınızı Kılıçdaroğlu'na verin.' açıklamalarında bulunmuşlardı.
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Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
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