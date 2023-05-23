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Tekirdağ’da depremzedelerin kaldığı otelde skandal olay: 2 kişi tutuklandı!

Tekirdağ'da, depremzedelerin kaldığı otele gidip hakaret eden biri kadın, 2 kişi tutuklandı. Alkollü oldukları belirlenen şüphelilerin hakaret ettiği anlar, otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tekirdağ’da depremzedelerin kaldığı otelde skandal olay: 2 kişi tutuklandı!
Ekleme: 23.05.2023 - 15:59 Güncelleme: 23.05.2023 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ’da depremzedelerin kaldığı otelde skandal olay: 2 kişi tutuklandı!
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği depremzedelere verdiği hizmeti önce sonlandıracağını, ardından tepkiler üzerine sürenin uzatıldığını açıkladı.

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki otellerde misafir edilen depremzedelere valilik sahip çıktı.

Valilikten yapılan açıklamada, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı, istedikleri kadar otellerde kalabilecekleri belirtildi.

Geçen hafta cuma akşamı, depremzedelerin kaldığı otele giden P.T. (40) adlı kadın ile M.A. (64) adlı erkek, burada kalan depremzedelere hakaret etti. Otel işletmecisinin ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerde, P.T. 2,35, M.A. ise 1,20 promil alkollü çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin depremzedelere hakaret ettiği anlar, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BAĞIRARAK HAKARET EDİYORLARDI'
Kumbağ'da depremzedelerin kaldığı oteli işleten Serkan Ateş, 'O akşam tekel bayisine sigara almaya gittim. Telefon açtı burada kalan depremzede vatandaşlar, hemen geldim. Geldiğimde 2 vatandaş, biri bay, biri bayan, burada depremzede vatandaşlarımıza küfrediyordu, hakaret ediyordu yüksek sesle. Onları dışarıya çıkardım. Biraz zorladı beni, dışarı çıkardık, sonra jandarmayı aradık. Jandarma 2 dakika içerisinde buraya geldi, bunlara müdahale etti, etkisiz hale getirdi. Gözaltına alıp götürdü' dedi.

Tekirdağ’da depremzedelerin kaldığı otelde skandal olay: 2 kişi tutuklandı!

Tekirdağ’da depremzedelerin kaldığı otelde skandal olay: 2 kişi tutuklandı!


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