Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Zonguldak'ta ziyarete açıldı.

Zonguldak'ta limana yanaşan gemiyi gezen ziyaretçilere bilgi veren görevliler, 1911'de Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin, 2011'de Türk Deniz Kuvvetlerince Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edildiğini anlattı. Görevliler ayrıca müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesini aktardı.Vali Mustafa Tutulmaz, gemiyi ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Nusret Mayın Gemisi, tarihimizde önemli gemilerden birisidir. Çanakkale Savaşı'nın en önemli kahramanlarından birisidir. Bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolüdür. Orijinaline uygun şekilde yapılmış. Müze olarak kullanılıyor. Vatandaşlarımızın gün boyu ziyaret etmelerini istiyoruz' dedi.Müze gemi bugün kentten ayrılacak.