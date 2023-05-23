Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Okan Buruk’un prensinin yerine 55 milyonluk yıldız gelecek…

Futbolda bir önceki sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerle başladı.Okan Buruk yönetiminde kısa süre içerisinde kötü hava bulutlarını dağıtan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk için gün sayıyor.Son olarak evinde oynadığı maçta Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Aslan, gelecek hafta şampiyonluğunu ilan edebilir. Başkent deplasmanında Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyon olacak Galatasaray, şimdiden gelecek sezon için yatırım yapmaya başladı.Galatasaray'ın bu sezon yaptığı Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo hamleleri büyük yankı uyandırmıştı.Sarı kırmızılı ekip yeni sezon için ses getirecek bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.Calciotoday'de yer alan habere göre Galatasaray, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Dejan Kulusevski'yi gündemine aldı.23 yaşındaki yıldız orta sahanın bonservisi ise Juventus'ta bulunuyor. Maddi sorunlar yaşayan Juventus'un, İsveçli futbolcu için pazarlıklara hazır olduğu kaydedildi. Bu durumun Juventus'un ilgilendiği Nicolo Zaniolo transferi için de bir fırsat oluşturabileceği bildirildi.Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın Kulusevski arasında bir takasa açık olduğu da belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'da Zaniolo'nun yerine gelecek sezon Dejan Kulusevski forma giyecek.Kiralık forma giydiği Tottenham'da bu sezon 56 maça çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu 7 gol ve 16 asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.Dejan Kulusevski'nin Juventus ile olan kontratı 2024 yılında bitecek. Kulusevski kariyerinde Parma ve Atalanta'da da ter dökmüştü.