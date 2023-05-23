  • USD: 19,80 - 19,84
  • EURO: 21,42 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti’ye sert tepki: Bugüne kadar sustum artık yeter

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde İYİ Parti İstanbul 3. Bölge 2. Sırada adayı olan Vanspor eski kulüp başkanı Seyithan İzsiz milletvekili seçildi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden Nurullah Semo'ya burs veren Seyithan İzsiz’in meclise girmesi şehit annesi Özlem Erdem’in büyük tepkisini çekti.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti’ye sert tepki: Bugüne kadar sustum artık yeter
Ekleme: 23.05.2023 - 11:41 Güncelleme: 23.05.2023 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti’ye sert tepki: Bugüne kadar sustum artık yeter
Geçtiğimiz 14 Mayıs Pazar günü 60 milyondan fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için sandığa gitti. Seçimler sonucu istediğini alamayan partilerden birisi de İYİ Parti oldu. İYİ Parti İstanbul 3. Bölge 2. Sırada adayı olan Vanspor eski kulüp başkanı Seyithan İzsiz milletvekili seçildi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden Nurullah Semo'ya burs veren Seyithan İzsiz'in meclise girmesi şehit annesi Özlem Erdem'in büyük tepkisini çekti.

İYİ PARTİ'YE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Fırat Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, Seyithan İzsiz'in milletvekili seçilmesiyle ilgili tepkisini dile getiren bir basın açıklamasını sosyal medyadan yayınladı. Şehit annesi İYİ Parti'ye çok sert tepki gösterdi.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti’ye sert tepki: Bugüne kadar sustum artık yeter

Erdem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Bugüne kadar sabırla sustum ama artık yeter. Oğlumun, aslan parçamın adını sizin pis siyasetinize hangi hakla alet ediyorsunuz. Yusuf yüzlüm PKK'lı hainler, teröristler tarafından şehit edildi. Soruyorum size şimdi; sizin Millet İttifakı'nın içinde HDP var mı var, Ahmet Davutoğlu var mı var. HDP neden aday çıkartmadı? HDP'nin bulunduğu illerde kim yüksek oy aldı.'

OĞLUMUN KATİLİNE BURS VERDİ

Erdem, 'Şimdi gelelim benim yüreğimin paramparça olmasının sebebine. Seyithan İzsiz'i milletvekili yaptınız. Oğlumun katiline burs vermiş kişiyi! Oğlumun katilinin ailesinin düğününe katılmış bir kişiyi! 'Yok efendim ben burs verdiğim kişileri araştırmam'.

Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti’ye sert tepki: Bugüne kadar sustum artık yeter




Oğlumun şehit edilmesinden sonra vermiştin sen bu bursu, nasıl tanımıyorsun! Yayınladığı açıklamasının başını okuduğum anda devamını okumadım. Neden biliyor musunuz? 'karşı görüş' demiş. Biz vatanseverler, vatan hainlerine asla karşıt görüş demeyiz 'vatan haini' deriz. Nokta!' şeklinde tepkisini dile getirdi.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Terörist başı Duran Kalkan'ın en yakın ismi yakalandı! Müthiş haber duyuruldu...
Tanju Özcan'dan yeni skandal! EYT'linin parasını gasp etti
Muğla'da CHP'li Menteşe Belediyesi, yenileyeceği alana heykel yapacak
7'li koalisyonda seçim sonucu kavgası! İmamoğlu yalanı ortaya çıkınca tehdide başladı
Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti’ye sert tepki: Bugüne kadar sustum artık yeter
Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' sözleri yeniden gündemde
Dünya Sinan Oğan'ın kararını böyle gördü: Erdoğan'ın tek sözü onu ikna etti! Terörle mücadeleye vurgu...
Türkevi'ne alçak saldırı: ABD saldırganın görüntülerini yayınlandı
HÜDA PAR'dan Meral Akşener hakkında suç duyurusu
Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi
Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı
Seçimler dünya manşetlerinden inmiyor: 'Erdoğan'ı zafere götürmeye yeter'
7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi! 2 Mart'tan bu yana husumetliler
Başkan Erdoğan: Yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan’ın kalbini yeniden fethettik
Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
CHP ile DEVA arasında 'ölçünü bil' kavgası: Ekrem İmamoğlu'ndan İdris Şahin'e canlı yayında salvolar
Türkiye'nin çağrıları sonrası sesleri çıktı: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkevi'ne yönelik saldırıya kınama
Seçim manipülatörü Ekrem İmamoğlu kendisini savundu: Ben kimseyi yanıltmadım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile pazarlık olmadığını belirtti: Linç kültürü CHP'nin ruhuna işlemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde: Yakınlarını kaybedenlere burs verilecek ve yurtlara öncelikli olarak yerleştirilecekler
Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu