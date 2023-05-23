Seçimler dünya manşetlerinden inmiyor: 'Erdoğan'ı zafere götürmeye yeter'

Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek, ikinci tur için nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5'i aşkın oy alan Sinan Oğan, Pazartesi günü ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıkladı.Türkiye seçimlerini yakından izleyen uluslararası haber ajansları ve dünya basını, Oğan'ın kararını ilk sayfadan sunuyor. Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, 'Erdoğan, üçüncü sıradaki aday Oğan'dan Türkiye seçimlerinin ikinci turu için onay kazandı' başlığıyla servis ettiği haberde, ilk turun ardından Ata İttifakı adayının muhtemel bir belirleyici (potential kingmaker) olarak ortaya çıktığını kaydetti.AFP, Erdoğan ve Oğan'ın geçen hafta Cuma günü sürpriz bir şekilde görüştüğünü, destek açıklamasının söz konusu buluşmayı izlediğini aktardı.14 Mayıs'taki ilk tur seçiminde Erdoğan'ın yüzde 49,5 oy aldığını, ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 45 sınırında olduğunu belirten AFP, meclis aritmetiğinde ise Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde ettiğini hatırlattı.AFP'ye konuşan analistlere göre, Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluk sağlaması Erdoğan'ın ikinci turda yeniden seçilme şansını artırdı.Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, 'Türkiye'nin üçüncü sırada bitiren ismi Erdoğan'ı onaylıyor' başlığını tercih etti.Amerikan CNN International, 'Türkiye'nin üçüncü sırada gelen cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a desteğini ilan etti' diyor. Habere göre, milliyetçi aday Sinan Oğan basın toplantısında Millet İttifakı'nın kendisini ikna edemediğinin altını çizdi.CNN, Oğan'ın seçimin ilk turundan önce Türkiye dışında neredeyse hiç tanınmadığı ve 14 Mayıs'ta kritik oylar kazandığı yorumunu yaptı.'Erdoğan, Türkiye'deki seçimlerde 'potansiyel belirleyiciyi' arkasına aldı' başlığıyla bir haber yayımlayan Politico dergisine göre, Sinan Oğan'ın desteği Türk lideri Pazar günü ikinci tur da zafere bir adım daha yaklaştırdı.Politico da tıpkı CNN gibi Sinan Oğan'ın ilk turdan önce çok az tanınan bir siyasetçi olduğunu yazdı, göçmen karşıtı bir kampanya yürüttüğünü dile getirdi:'Yanı sıra ne Erdoğan ne de ana rakibi Kılıçdaroğlu ilk turda tam çoğunluğu elde edemedi. Oğan'ın ikinci tur desteği Erdoğan'ı zafere götürmeye yeter.'Oğan'ı aday gösteren 'Ata İttifakı'nın parçalandığını da okurlarına aktaran Politico, ana muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'nun da milliyetçi oyların peşine düştüğünü yazdı.'Milliyetçilerin oylarını kendi hanesine yazabilme umuduyla, göçmen karşıtı retoriği arttırarak, kalp emojilerini ve büyükbaba kişiliğini rafa kaldırdı.'Yunan Kathimerini gazetesi ise, 'Türkiye seçimleri: 'Düzenleyici' Sinan Oğan ikinci turda Erdoğan'ı destekleyecek' ve 'Erdoğan yeniden seçilmeye daha yakın' başlıklarıyla okurlarının karşısına çıktı.Amerikan Foreign Policy dergisi Türkiye'nin dış politikasını mercek altına aldı, 'Erdoğan Ukrayna'da her iki taraf için de kilit oyuncu' dedi. Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin Rus işgaline karşı direnişin anahtarı haline geldiği yorumunu yapan dergi, Türkiye'nin desteğinin Ukrayna'da kabul gördüğünü belirtti. Ankara'nın Bayraktar TB2 desteğinin yanı sıra Ukrayna tahılının Karadeniz'den çıkarılmasını sağlayan anlaşmada kilit rol üstlendiğini hatırlatan dergi, Türkiye'nin Rusya'nın dokuz yıl önce ilhak ettiği Kırım'daki Tatar Türklerinin sesli bir destekçisi olduğunu da hatırlattı.