Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin son dakika değerlendirmeleri ile hava durumu tahminleri belli oldu. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege ve Muğla, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.Yağışların, İç Ege ve Muğla, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey çevrelerinin bugün (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 16°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.ADANA 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 17°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri bugün (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri bugün (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin iç kesimlerinin, bugün (Salı) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Çankırı, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 15°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.AMASYA 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 15°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 17°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı