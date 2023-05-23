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Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 23 Mayıs hava durumu tahminleri açıklandı. Son hava durumu tahminlerine göre Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey çevrelerinin de salı günü yağışlı olması bekleniyor

Ekleme: 23.05.2023 - 09:22 Güncelleme: 23.05.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Sağanak yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin son dakika değerlendirmeleri ile hava durumu tahminleri belli oldu. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege ve Muğla, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, İç Ege ve Muğla, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey çevrelerinin bugün (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri bugün (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri bugün (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin iç kesimlerinin, bugün (Salı) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Çankırı, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneyinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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