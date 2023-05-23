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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6'sı öğrenci, 11 kişi yaralandı.

Ekleme: 23.05.2023 - 15:43 Güncelleme: 23.05.2023 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Reşadiye-Aybastı kara yolunda meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ahmet Eraslan (50) idaresindeki 60 NB 646 servis minibüsü, Abdullah Kayıcı (48) idaresindeki 81 EH 707 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobildeki Suna Kayıcı (48) hayatını kaybetti. Sürücüler Abdullah Kayıcı ve Ahmet Eraslan ile servisteki 6'sı öğrenci, 2'si öğretmen 8 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı, Suna Kayıcı'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
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