Nureddin Nebati: Selden etkilenenlere 10'ar bin lira yardım yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de etkili olan sağanakta can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirterek, "Maddi hasar yaşayan kardeşlerimizin hesaplarına 10'ar bin liralık yardım gidecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Vali Ali Hamza Pehlivan ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın su baskınlarına yol açtığı Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki mahallelerde inceleme yaptı.Ekiplerden temizlik ve hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Nebati, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.Nebati, Akdeniz ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki incelemesinin ardından gazetecilere, 03.00-06.00 saatlerinde yoğunlaşan sağanağın bazı ilçelerde kısmi sele neden olduğunu söyledi.Metrekareye 76-100 kilogram arasında yağış düştüğünün bilgisini veren Nebati şu ifadeleri kullandı:Toroslar'da 238, Tarsus'ta 108, Akdeniz'de 87, Yenişehir'de 8 ve Silifke'de 1 olmak üzere toplam 442 su baskını vakası ihbarı geldi. Hemen Valimiz, ilgili ilçelerimizin kaymakamları ve belediye başkanlarımızla intikal ettik. Sabahtan beri bir tarafta temizlik faaliyetleri yapılırken diğer tarafta da hasar tespitleri yapıldı, yapılıyor. Çok şükür ki selde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok.Nebati, yağışın hasara neden olduğunu belirterek, şöyle devam etti:Maddi hasarların da hızlı şekilde tazmin edilmesi noktasında ilk etapta zarar gören hanelerimiz için bugün itibarıyla tespitleri yapılan ve kimlik numaralarını bildiren kardeşlerimizin hesaplarına 10'ar bin liralık yardım gidecek. AFAD, Defterdarlığımız, Vergi Dairesi Başkanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve kaymakamlıklarımız, evlerde, iş yerlerinde, tarımda hasarın tespiti ve tazmini noktasında çalışmalarını yapıyorlar. Dolayısıyla da tespit edilen hasarların çok hızlı şekilde tazmini noktasında da hareket etmiş olacağız.Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını işaret eden Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:Bugün itibarıyla evlerin tamamı temizlenmiş ve vatandaşlarımızın gireceği noktaya getirilmiş olacak. Ancak her halükarda gün itibarıyla evinde değil de dışarıda, başka yerde ikamet etmek isteyenler için de hazırlıklar yapıldı. Gün içerisinde kendilerine yeme, içme, barınma gibi her türlü imkan da Valiliğimizin koordinasyonunda sağlanmış durumda. Dolayısıyla da Mersin'deki kardeşlerimizin bu konuda herhangi bir düşüncesi, sıkıntısı olmasın.Nebati, taşkınlara sebep olan alanlarda kalıcı çözüm üretilmesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, 'Çok kısa bir süre içerisinde bu sorunların gitmesi noktasında da adımlarımızı atmış olacağız. Tekrar Mersin'e geçmiş olsun. İnşallah gün içerisinde de takiplerimizi yaparak bu sorunun yarına kalmaması noktasında kararlılığımızı ortaya koyacağız.' dedi.Konuşmasının ardından Nebati, incelemelerine devam etmek üzere Tarsus ilçesine gitti.