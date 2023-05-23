New York'ta Türk kadına korkunç saldırı: Emine Özsoy'u trenin önüne attı!
New York'ta kimliği belirsiz bir kişi, Emine Özsoy isimli kadını trenin önüne attı. Ağır yaralanan kadın ameliyata alındı. Polis, saldırganı yakalamak için düğmeye bastı.
Amerika'nın New York kentinde kan donduran bir olay yaşandı…
METRODA KORKUNÇ SALDIRI
35 yaşındaki Emine Özsoy, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından Queens'de bir metro istasyonunda saldırıya uğradı.
Genç kadını trenin önüne atan cani olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İKİ ÖNEMLİ AMELİYAT GEÇİRDİ
Feci şekilde yaralanan Emine Özsoy ise hastaneye kaldırıldı. Boynunda ve omuriliğinde ciddi derecede hasar oluştuğu anlaşıldı.
İki önemli ameliyat geçiren kadının yoğun bakında olduğu açıklandı.
YÜRÜME ŞANSI YÜZDE 10
Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, Emine Özsoy'un yürüme şansının yüzde 10 olduğunu vurguladı.
Polis, zanlının peşine düştü...
METRODA KORKUNÇ SALDIRI
35 yaşındaki Emine Özsoy, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından Queens'de bir metro istasyonunda saldırıya uğradı.
Genç kadını trenin önüne atan cani olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İKİ ÖNEMLİ AMELİYAT GEÇİRDİ
Feci şekilde yaralanan Emine Özsoy ise hastaneye kaldırıldı. Boynunda ve omuriliğinde ciddi derecede hasar oluştuğu anlaşıldı.
İki önemli ameliyat geçiren kadının yoğun bakında olduğu açıklandı.
YÜRÜME ŞANSI YÜZDE 10
Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, Emine Özsoy'un yürüme şansının yüzde 10 olduğunu vurguladı.
Polis, zanlının peşine düştü...
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