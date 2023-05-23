New York'ta Türk kadına korkunç saldırı: Emine Özsoy'u trenin önüne attı!

Amerika'nın New York kentinde kan donduran bir olay yaşandı…35 yaşındaki Emine Özsoy, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından Queens'de bir metro istasyonunda saldırıya uğradı.Genç kadını trenin önüne atan cani olay yerinden kaçarak uzaklaştı.Feci şekilde yaralanan Emine Özsoy ise hastaneye kaldırıldı. Boynunda ve omuriliğinde ciddi derecede hasar oluştuğu anlaşıldı.İki önemli ameliyat geçiren kadının yoğun bakında olduğu açıklandı.Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, Emine Özsoy'un yürüme şansının yüzde 10 olduğunu vurguladı.Polis, zanlının peşine düştü...