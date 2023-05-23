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Beyaz Gazete
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Muharrem İnce hastane odasından 'Kılıçdaroğlu'na destek verecek' iddialarını yalanladı: Söylentiler gerçek dışıdır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç tarafından ortaya atılan, "İnce, Kılıçdaroğlu'na destek açıklayacak" iddialarını yalanladı. Hastanede tedavi gördüğünü ve iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade eden İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır." dedi.

Muharrem İnce hastane odasından 'Kılıçdaroğlu'na destek verecek' iddialarını yalanladı: Söylentiler gerçek dışıdır
Ekleme: 23.05.2023 - 00:01 Güncelleme: 23.05.2023 - 00:15 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce hastane odasından 'Kılıçdaroğlu'na destek verecek' iddialarını yalanladı: Söylentiler gerçek dışıdır
CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacağını iddia etti.

Sevinç açıklamasında, 'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için Salı ya da Çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce hastane odasından 'Kılıçdaroğlu'na destek verecek' iddialarını yalanladı: Söylentiler gerçek dışıdır

Muharrem İnce hastane odasından 'Kılıçdaroğlu'na destek verecek' iddialarını yalanladı: Söylentiler gerçek dışıdır

Hastanede tedavi gördüğünü ve iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade eden İnce, 'Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır.' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce hastane odasından 'Kılıçdaroğlu'na destek verecek' iddialarını yalanladı: Söylentiler gerçek dışıdır

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

'Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim.'
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