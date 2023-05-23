Mersin'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi.Yeni Ermenek kavşağında yaşanan olayda, P.Ö. idaresindeki 70 E 3704 plakalı otomobil kavşaktan dönüp Ermenek İlçesi istikametine geçmeye çalıştı.Bu esnada, Mut istikametine seyir halinde olan Ş. Ç. (50) yönetimindeki 33 UR 935 plakalı kamyonetle çarpıştı.3 kişi yaralandıKazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.