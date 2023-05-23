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Mersin'de 23 PKK şüphelisi yakalandı

Terör örgütü adına kendilerini 'Ateşin çocukları' olarak adlandırarak sosyal medya paylaşım yapan 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 23.05.2023 - 12:50 Güncelleme: 23.05.2023 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de 23 PKK şüphelisi yakalandı
Mersin'de, PKK/KCK adına örgüte yakın yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, molotof atma, korsan gösteri, kundaklama ve güvenlik birimlerine taşlı saldırı türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan ve kamuoyunda 'Ateşin çocukları' olarak bilinen oluşum ile terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde olan şahısların tespitine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 23 şüpheli tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Mersin ve Antalya'da geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Baskın yapıldı
Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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