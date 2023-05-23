Kocaeli Emniyetinden terör operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüte finans sağladığı ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, PKK-KCK/PYD-YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finans sağladığı yönünde tespitlerde bulunulan, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal elşe geçirildi. Gözaltına alın an şüphelilerin emniyette sorguları devam ederken, tamamlanan işlemleri sonrası adl mercilere sevk edilmeleri bekleniyor.