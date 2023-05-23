Datça açıklarında 83 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Muğla Datça açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu, içerisindeki 83 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.