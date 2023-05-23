Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 19.430'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...“Sahada dolaşan bir milletvekili olarak şunu söyleyebilirim. CHP'ye gönül veren herkes için değil ama çok ciddi bir kısmında tartışma kültürü yok. Yani bir konu ile alakalı kendilerinde hata arama kültürü yok. Sürekli olarak karşılarındakilere hakaret etme veya hatalarını kabul etmeden kendi liderlerinin yıllardır seçim kaybetmesine rağmen bunu göz önünde bulundurmama gibi bir durumları var. Depremzede oy vermiyor, hakaret ediyorlar. Örnek veriyorum Sayın Akşener masadan kalktı, bir kadına ağza alınmayacak hakaretleri etmeye başladılar. Şimdi de aynısını Sinan Oğan'a yapmaya başladılar.Aslında bu süreç Türkiye'de neyi gösterdi biliyor musunuz? CHP'nin tahammülsüzlüğünü de gösterdi. Tahammül yok. Küfür, hakaret... Bunları, tartışma kültürü olarak gören bir CHP var.”KILIÇDAROĞLU, SİNAN OĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ!Kılıçdaroğlu'nun ‘Kimin bu güzel vatandan, kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli. Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum.' şeklindeki paylaşımı hakkında konuşan Gökçek, “Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz.' diye Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı dışarıya çıkartmak istiyor, Osman Kavala'yı dışarı çıkartmak istiyor, yerel yönetimlerde ‘özerklik' adı altında HDP'lileri getirip bölgede kaymakam, vali, emniyet müdürü ve jandarma yapmaya çalışıyor. Bunun terörden temizleme şekli bu. Sınır ötesi operasyonlar dursun istiyor Kılıçdaroğlu. Tezkereye ‘hayır' vermesiyle bu ortadaydı. Bu şekilde mi ülkeden temizleyeceksin ülkeyi?Sinan Oğan'ı bizim burada savunmamıza gerek yok. O kendisini savunabilecek bir kişi. Bizim burada problemimiz şu. CHP'liysen övülüyorsun, baş tacı ediliyorsun. Değilsen de hakaret ve bu şekilde ithamlarla karşı karşıya geliyorsun.Kılıçdaroğlu ‘Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak.' diyor. Kemal Bey, eğer bu bir referandumsa sizin de referandumunuz. Ne referandumu? ‘Kemal Kılıçdaroğlu dursun mu' diyecek CHP'liler yoksa ‘gitsin mi' diyecek... Siz bunun da oylamasını yapacaksınız. Kalkıp seçimi, referandum havasına sokmaya çalışıyorlar ama kendisinin de bir referandum içerisine girdiğini söylemek isterim.” dedi.İMAMOĞLU ÇARK ETTİ: KESİN ALIRIZ NOKTASINDA DEĞİLDİK“Bu kadar net yalan söyleyen ikinci bir siyasetçi Türkiye'ye gelmedi. O gün hiç söylememiş gibi o lafları konuşuyor. Bu olabilecek bir iş mi? Vatandaşla dalga geçmekten başka nedir? Ben Allah'a hamd ediyorum. Hem İmamoğlu'nun hem Yavaş'ın, ikisinin birlikte bu seçimde aday oldukları için. Niye? Yoksa bunlar seçim sonu ‘Biz aday olsaydık cumhurbaşkanı seçilirdik.' diyeceklerdi. Şimdi Kemal Bey'e diyecekleri laf da kalmadı. Hepsi birlikte inşallah bu sandığa gömülecek.”İMAMOĞLU: KANDIRMADIK 4,5 PUAN YANILDIK“Biz 4,5 puan yanıldık' diyor. Dalga mı geçiyorsunuz siz? 4,5 puan kaç milyon insana tekabul ediyor. Bu çok normal bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Bu insanların aklıyla dalga geçmektir. Devlet yönetmek bir ciddiyet ister. Siz vatandaşın karşısına ciddi bir siyasetçi olarak oturacaksınız. CHP'yi temsilen televizyona çıkan bu kişilerin vatandaşla dalga geçer gibi konuşması Türkiye siyasetine de zarar verir. Türkiye'de siyaset dürüst yapılması gereken bir durumdur. Bunlar yalancıdır ve yalancılıkları ortaya çıkmıştır.”İMAMOĞLU ŞİMDİ DE ÜLKÜCÜ KESİLDİ! “ÜLKÜCÜ BİR AMCANIN YEĞENİYİM”“Keşke amcanızdan bir şeyler öğrenseymişsiniz. Allah ramet eylesin. Amcanızdan hiçbir şey öğrenememişsiniz. Ülkücü olduğunuzu söylediğiniz için söylüyorum. Siz nasıl bir ülkücüsünüz İmamoğlu? Mesela, Pervin Buldan'la gidip ağaç ekerek ülkücülük mü yapıyosunuz? Hiçbir ülkücünün Pervin Buldan'la gidip ağaç ektiğini görmedim. Veya eşiniz Selahattin Demirtaş'la ilgili kitap için Selvi Kılıçdaroğlu, siz ve Başak Demirtaş ile birlikte gidip o tiyatroları izlerken... Sizin ülkücülüğünüz böyle mi? Veya Türkiye'de PKK terör örgütünün marşı okunduğu için kayyum atanan yerleri, gidip yurt dışında, Fransa'ya ülkemizi bu kayyumlardan dolayı şikayet ederek mi ülkücülük yapıyorsunuz? Bunların hiçbiri ülkücülüğün ‘ü' sü ile yan yana gelebilecek durumlar değildir. Sizden ülkücü olmaz. Bunu açık ve net söyleyeyim.Bu sürecin içerisinde kalkıp da ‘Benim amcam ülkücüydü. Ülkücülüğü çok iyi bilirim.' dediğiniz zaman buna kargalar bile güler. Siz PKK terör örgütünün desteklediği Kılıçdaroğlu'nun sol kolusunuz ya da sağ kolusunuz.”KANDİL KILIÇDAROĞLU’NDAN UMDUĞUNU BULAMADI!PKK’lı terörist Duran Kalkan’ın söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Görüyorsunuz. PKK’lı terörist, millet ittifanın liderlerine ayar veriyor. Çıkıyor, ‘Siz sağlam duramadınız.’ diyor. İttifakı eleştiriyor, akıl veriyor. Akıl hocalığı yapıyor. Peki, buna karşı bir cevap veren var mı?Kılıçdaroğlu da ‘Bu vatanı teröristlerden ben temizleyeceğim.’ diyor. Bu kim? Bu terörist değil de ne?” şeklinde konuştu.