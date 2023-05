Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyasetine tepki: Gandi Kemal olarak başladı Nazi Kemal olarak bitirecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas Halk Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Kıymetli kardeşlerim, genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yol boyu sağ sol her taraf tıklım tıklım. Şu anda emniyet rakamını sizlere açıklıyorum, 100 bin. Siyasette ben Sivas'ta böyle bir coşkuyu yaşamamıştım. Biyorum ki Pazar gününe hazırlık yapıyorsunuz. Biz sizinle pazara değil mezara gidiyoruz. Tüm Sivaslı kardeşlerimi selamlıyorum.Masanın etrafında olanlardan bir Sivaslı vardı değil mi? Biz hızlı tren dediğimiz zaman ne gerek var diyordu. Sivaslı kardeşlerimiz artık Ankara'ya hızlı trenle gidiyor. Bay Kemal bu işler öyle lafla olmuyor, icraar gerektiriyor. Hızlı trenin rahatlığı diğer illerimize kadar götüreceğiz. Londra'dan çıkan birisi ülkemiz üzerinden Pekin'e kadar gidebilecek. Nasıl 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, nasıl ekonomiden savunmaya her alanda işbirliğimizi güçlendirdiysek Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı da güçlendireceğiz. Bunu da Karabağ'ı, Zengezur Koridoru'nu yok sayan CHP Genel Başkanı'na rağmen başaracağız.'Türk Dünyasına yönelik gayretlerimizi yakından bilen Sinan Bey'in aldığı bizi destekleme kararının hayırlı olmasını diliyorum.14 Mayıs seçimlerinde Sivas kendine yakışanı yaptı. Milletvekilliğinde terciğinin Cumhur İttifakı olduğunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığında da Sivaslı kardeşlerimiz bize büyük bir teveccüh gösterdi. Bize oy versin vermesin sandığa giderek demokrasiye güç katan tüm Sivalılara şükranlarımı sunuyorum. CHP zihniyetinin yaptığı gibi oy vermediler diye insanımıza cahil demenin bizim kitabımızda yer yoktur. İstedikleri sonuç çıkmadığı için milletin karnı TOGG'muş diye manşet atmak ne basın özgürlüğüne ne de insanlığa yakışır.Bay bay Kemal siz Togg'u yapamadınız, biz yaptık. Depremzedelerimize hakareti dibin dibi olarak görüyoruz.Böyle bir ahlaksızlığı haklı gösterecek hiçbir sebep olamaz. 3 ay önce eşini çocuğunu kaybetmiş yaralı bir gönüle, böyle zulüm yapmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Yapılanlar CHP genel başkanı ve yoldaşlarının yakasına kara leke olarak yapışmıştır. Bu rezillikleri görmezden gelmişlerdir. Siyasi üsluplarını her gün daha da çirkinleştirmişlerdir. Bunlar CHP başkanının alnındaki utanç lekesini belirgin hale getirmiştir. İnşallah 28 Mayıs bu çirkin siyasetçilerden kurtuluş günü olacaktır.CHP genel başkanı, kaset kumpasıyla 'Gandi Kemal' olarak başladığı siyasi yolculuğunu, 'Nazi Kemal' olarak bitirecektir. Bu hakaretlerin hepsi kaybedeceklerini anlayanların son çırpınışlarıdır. Milletin şamarını bir kez daha yemekten kendilerini kurtaramayacaklar. İstanbul'da Sivas'ın potansiyeli ilk 3'ün içerisindedir. Böyle yoğun bir nüfusa sahip. İstanbul'daki tüm hemşehrilerinizi harekete geçireceksiniz. 28 Mayıs ile birlikte ülkemizin önünde yepyeni kapılar açılacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda çok çalışacağız.İnsanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Hayat pahalılığı ile mücadele edeceğiz. Bunlar Bay Kemal'in işi değil, bunları biz başarırız.Putin'le görüşüyorum diye Bay Kemal rahatsız. Diyor ki 'Ben Batı'nın Putin yaptırımlarına uyarım'. Sen siyasetten zerre kadar anlamıyorsun Bay Kemal.Gabar'da bulduğumuz petrolü de ülkemiz ekonomisine kazandıracağız. Bölgenin diğer yerlerinde petrol arama çalışmalarını sürdürüyoruz.