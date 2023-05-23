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Beyaz Gazete
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BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

14 Mayıs'ta büyük hezimete uğrayınca 'milliyetçi' tavır takınan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs öncesi her yolu mübah görüyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisini partlatma seanslarında son durağı BABALA TV oldu. Oğuzhan Uğur ile Kemal Kılıçdaroğlu, güzel bir tiyatroya ortak oldu. Normal şartlarda karşıt görüşlü kişilerin katıldığı BABALA, ne hikmetse Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bölümde CHP'lilerle doldu. Tiyatroyu deşifre eden Yuşa Övenç, CHP'lilerin ve FETÖ'cülerin sistematik saldırısına uğradı. Hakaret ve küfürlerle hızını alamayan CHP trolleri bu kez Yuşa Övenç'in annesini hedef aldı. Övenç ailesinin evine sahte ihbarlarla polisler gönderilip anne övenç telefon yağmuruna tutulmaya başlandı. Ağabey Ömer Faruk Övenç, duruma tepki gösterip "Biz Övenç ailesi olarak Oğuzhan Uğur’dan da CHP’li trollerden de bizleri tehdit eden FETÖ’cü alçaklardan da hiçbir şekilde korkmuyoruz" ifadelerini kullanırken Oğuzhan Uğur'un skandal açıklaması dikkatlerden kaçmadı.

Ekleme: 23.05.2023 - 16:47 Güncelleme: 23.05.2023 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, aldığı oy oranıyla uğradığı bozgun sonrası 'millyetçi' bir tavır takınarak oy devşirme çabasına girişti.

BABALA'DA KILIÇDAROĞLU'NU PARLATMA SEANSI
Kılıçdaroğlu 28 Mayıs için parlatılması gerekiyordu. Bunu da deprem anında yaptığı manipülasyonlarla gündem olan Oğuzhan Uğur ile birlikte yapmaya kalktılar. Uğur, bugüne kadar 'sadece konuğun siyasi görüşüne muhalif isimlerin katılabildiği ve bu kişilerin soru sorduğu' bir format olarak lanse edilen Babala TV'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bölümde salonu CHP'lilerle doldurdu.

Programa katılan Yuşa Övenç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Oğuzhan Uğur bütün salonun önünde ismimi ve soyismimi söyleyerek canlı yayın yaptığımı söyledi ben de canlı yayın yapmadığımı söyledim ve sonrasında tweet atmamamı istedi. Ben de buradaki çoğunluğun CHP'li olduğunu söyleyince ufak bir kesimden destek aldım.' diye konuştu.

BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

Paylaşımının devamında salonun CHP'lilerle dolu olduğunu vurgulayan Övenç, 'Oğuzhan Uğur konuşmanın sonunda AK Partililer gelmediği için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf etti. Bu kısım yayınlanmayacakmış böyle söyledi.' dedi.

Övenç paylaşımının devamında, 'Benim gördüğüm kadarıyla Babala Tv'nin Kılıçdaroğlu programına alınan izleyicilerin yüzde 90'ı CHP gençlik kollarından…' ifadelerini kullandı.

BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

CHP'LİLERİN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞUNU BİZZAT KENDİSİ SÖYLEDİ'
Oğuzhan Uğur yanına giderek, CHP'lilerin çoğunlukta olduğunu bizzat söylediğini belirten Övenç, 'Babala Tv ekibinden bir hanımefendi sağ arka çaprazımdan fotoğrafımı veya videomu çektiğini farkettim. Neden çekti bilmiyorum. Ekibin baskısı sürekli üzerimde. Telefonum dahi istendi bende vermedim. Oğuzhan Uğur arada yanıma geldi, olanlardan dolayı özür diledi ve CHP'lilerin çoğunlukta olduğunu bizzat kendisi de söyledi. Şu an toplasan içeride 30-40 tane Erdoğan'a oy veren insan var' dedi.

BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

SALONU TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR
Paylaşımları nedeniyle Tuğrul Uğur tarafından sert bir dille hedef alındığını söyleyen Yuşa Övenç, Oğuzhan Uğur'un da hedef göstermesinden sonra sosyal medya üzerinden tehditler aldığını açıkladı. Övenç paylaşımında, 'Tuğrul Uğur gelip tweetlerimden dolayı sert bir üslupla konuştu. Daha sonrasında peşinden de Oğuzhan Uğur tweet attı. Şu an sosyal medyada deli gibi tehdit alıyorum. Salondan can güvenliğimin olmadığını söyleyerek terk ettim ve peşinden Oğuzhan Uğur 'sen zaten Furkan'ın yayınındaydın bu yüzden engelledim' diyerek iftira attı. Ben ne Furkan'la ne Oğuzhan Uğur'la yayına girmedim bir kelime bile konuşmadım. Anlık olarak can güvenliğimden dolayı yanımda bulunan arkadaşla birlikte salonu terkettim.' ifadelerini kullandı.

BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Öte yandan Kılıçdaroğlu'yla tiyatrosu ortaya çıkan Oğuzhan Uğur'un Yuşa Övenç'i 'Bay Bay' diyerek paylaştığı video ile hedef gösterdiği ve sonrasında sildiği de ortaya çıktı.

BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

(Söz konusu tehdit ve küfür mesajlarından bazıları)

GERÇEK İFŞA OLDU TEHDİT KÜFÜR YAĞDIRDILAR
Programda CHP'lilerin olduğunu söylediğinden dolayı hedef alınan Övenç'e sosyal medyadan tehdit ve küfür yağdı. Övenç, 'Sırf Babalanın programında AK Partililerin olmadığını içerdeki büyük çoğunluğun CHP'li olduğunu yazdığım için Oğuzhan Uğur tarafından 2 defa programda ismim verilerek hedef gösterildim ve bundan sonra sosyal medyada küfür ve tehditlere maruz kaldım' açıklamasında bulundu.

BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

(Söz konusu tehdit ve küfür mesajlarından bazıları)

BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

(Söz konusu tehdit ve küfür mesajlarından bazıları)

BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

(Söz konusu tehdit ve küfür mesajlarından bazıları)

BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

(Söz konusu tehdit ve küfür mesajlarından bazıları)

YETMEDİ ANNESİNİ DE HEDEF ALDILAR
Gözü dönmüş CHP'liler bununla da kalmayıp Övenç'in annesini hedef aldılar. Örgütlü bir tehdit ve baskılamayla karşı karşıya kalan Övenç ailesinin evine sahte ihbarlarla polisler gönderilip telefon yağmuruna tutuluyor.

Skandal ile ilgili ağabey Ömer Faruk Övenç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Övenç, 'Oğuzhan Uğur'un videosundan sonra annemizin numarası gece aranmış, önce annemiz tehdit edilmiş, ağır hakaretler ve küfürlerde bulunulmuş daha sonra da telefonda ailemizin en küçüğü Yuşa Övenç ölümle tehdit edilmiş, hatta '28 Mayıs'ta döneceğiz ve hesabını soracağız' denilmiştir' ifadelerini kullandı.

Ağabey Övenç, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin sistematik ve alçakça saldırısı hakkında şu ifadeleri kullandı:

Övenç ailesi olarak kamuoyuna bilgi vermek isteriz. Ailemizin en küçüğü Yuşa Övenç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Oğuzhan Uğur'un Babala Tv programına katılmıştır. Program formatı katılan konukların zıttı görüşlerini içeren sorularla belirlenmiş ve katılımcıların da katılan konuğa muhalif isimler olarak seçileceği duyrulmuştur ancak ailemizin en küçüğü kardeşimiz Yuşa Övenç programa katıldığında salonda AK Partili sayısının çok az olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesiyle çıkan alkış tufanıyla beraber salonun CHP'liler tarafından doldurulduğunu görmüş ve bu konuda bir tweet atmıştır. Bundan sonra Oğuzhan Uğur, program esnasında ailemizin en küçüğü Yuşa Övenç'i açık kimliğiyle hedefe koymuştur. Yuşa Övenç program sırasında sosyal medyadan aldığı ölüm tehditlerinden sonra programı terketmek zorunda kalmıştır daha sonra Oğuzhan Uğur, ailemizin en küçüğü Yuşa Övenç'i hedef göstermeye devam etmiştir. Bu hedef göstermelerin son adımı da dün Oğuzhan Uğur'un birçok yerini keserek yayınladığı video olmuştur.

BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

'28 MAYIS'TA HESABINI SORACAĞIZ'

Bu videodan sonra ailemizin en küçüğü Yuşa Övenç tekrar hedefe konulmuş ancak durum başka bir seviyeye taşınmıştır. Oğuzhan Uğur'un videosundan sonra annemizin numarası gece aranmış, önce annemiz tehdit edilmiş, ağır hakaretler ve küfürlerde bulunulmuş daha sonra da telefonda ailemizin en küçüğü Yuşa Övenç ölümle tehdit edilmiş, hatta '28 Mayıs'ta döneceğiz ve hesabını soracağız' denilmiştir.

'CHP'Lİ TROLLERDEN DE FETÖ'CÜLERDEN DE KORKMUYORUZ'
Yine aynı telefon konuşmasında 'bundan sonra evinize sürekli polis gelecek, sizi rahat bırakmayacağız' gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu tehditten 1 saat sonra 3 kardeş ve annemizle birlikte yaşadığımız eve ihbar üzerine polisler gelmiş ve işlem yapmak istemiştir, hem ailemize hem annemize çok büyük iftira atılmıştır. Gelen polis memurlarına durum izah edilmiş, tehdit videoları izletilmiştir ve polis memurları ihbarın yalan olduğunu anlamış ve geri gitmiştir. Gördüğünüz gibi Oğuzhan Uğur sistemli bir biçimde kendi kurduğu çadır tiyatrosunu ortaya koyan Yuşa Övenç'i ve Yuşa Övenç'le birlikte annesini ve iki abisini FETÖ'cülere hedef göstermiştir. Biz Övenç ailesi olarak Oğuzhan Uğur'dan da CHP'li trollerden de bizleri tehdit eden FETÖ'cü alçaklardan da hiçbir şekilde korkmuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz desteğe aile olarak devam edecek ve bu tehditlere de pabuç bırakmayacağız. Konu hakkındaki şikayetlerimiz devam ediyor, hukuk önünde herkesle de hesaplaşacağız.

BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür

SKANDALI BÖYLE SAVUNDU
Tüm bu yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiyatro arkadaşı Oğuzhan Uğur, skandalı şu sözlerle savundu:

Baaazı basının yalan ve çirkin başlıkları yüzünden, dünden beri şahsıma ve hatta aileme küçük bir tayfa tarafından ağır hakaretler edilmektedir. Programa katılan bir genç 'Oğuzhan Uğur beni ve ailemi hedef gösterdi! Can güvenliğim yok!' gibi yalan açıklamalarda bulunduğu için. Hatta Melih Gökçek de konuyu sahiplenip, benden bu genç adına hesap sormak istedi. Sonrasında paralı hesapların ve baaaaazı basının da desteğiyle olayın bokunu çıkarttılar afedersiniz. Bakın aslında o gence nasıl davranmışım. İzleyiniz. Bu diyalogtan sonra yanına da gittim, tatlı tatlı konuştum. Canlı yayınıno açmamış, özür de diledim. Tamamını ana bölümde izleyeceksiniz. Ne bir yerde adını geçirdim, ne de hedef gösterdim. Tivitlerim aşağıda, bakınız. Yalanlarının reytingi büyüyünce, hakkım olan yanıtı verip 'yalan söylüyorlar, inanmayın dedim' Bu mu hedef göstermek? Teessüf ederim =) Video kesilmemiştir. Yine saf saf açıklama yapmışım videoda bir ton. Peh… Haa evet, elbette hukuk önünde hesap soracağız.

Bu konu hakkında başka açıklama yapmayacağım. Tanıtımı yetiştirmem lazım, çok zamanımı yediler =( Bu kötü insanlara zaten delil faydasız, fakat aklı karışan, bunlara inanan olduysa, tanıtımı ve bölümü izlemesini tavsiye ederim. Onlar da hakkımızı teslim edecektir.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
BABALA TV'deki Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu tiyatrosunu deşifre eden Yuşa Övenç'in ailesine sistematik saldırı! Sahte ihbarlar ve anne Övenç'e küfür
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