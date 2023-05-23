Apartman görevlisinin feci sonu... Elektrik akımına kapıldı

İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Es Oray Apartmanı görevlisi Necip Özdemir (55) iddiaya göre su basan 1.kattaki daireyi kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Özdemir'in elektrik akımına kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.