Zonguldak'taki çocuk istismarında 5 tutuklama

Kan donduran olay, 18 Mayıs günü Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşandı…İddiaya göre 25 yaşındaki Furkan Sevinç, Meryem Ö.nün İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitti ve geceyi orada geçirdi.Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki kızını alıp markete gitti.Bu sırada evde olan 2 yaşındaki Nisa Nur bebek, Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldı.Bebek bayıldı, Furkan Sevinç ise bebeği ayıltamadı.Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü.Furkan Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü.Doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca, Sevinç yakalandı.Furkan Sevinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Nisa Nur'un küçük bedeni, cinsel istismarı kaldıramadı ve bebek hastanede hayatını kaybetti.Daha önce cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkan abla R.Ö. de, devlet korumasına alınıp sevgi evine yerleştirildi.Genişletilen soruşturmada Meryem Ö. ve olayla ilgili olduğu iddia edilen M.G., Ö.C., C.S. ve ismi açıklanmayan 2 kişi daha gözaltına alındı.Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine mahkeme tarafından, yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya hakkında yayın yasağı getirildi.Tutuklu sayısı 5 olduSoruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Meryem Ö. ile olaya karıştığı düşünülen M.G., Ö.C. ve C.S. adliyeye sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.Furkan Sevinç'le birlikte tutuklananların sayısı ise 5'e çıktı.Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.Şüphelilerin işlemleri sürüyor.