Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye taşındı

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışında kayıtlı seçmenler, tercihlerini sandığa yansıttı.Oylamanın bittiği ülkelerdeki pusulalar, uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.Estonya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Tallinn Büyükelçiliği'nde 21 Mayıs'ta yapıldı.Sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra elçilik binasında muhafaza edildi.Öğle saatlerinde havalimanına taşınan oy torbaları, diplomatik kurye eşliğinde Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağa konuldu.14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Estonya'da kayıtlı 776 seçmenden 664'ü oy kullanmış ve katılım oranı yüzde 85,57 olarak kayıtlara geçmişti.Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'nde 20-21 Mayıs'ta yapıldı. Pusulalar, Varşova Büyükelçiliği'nde muhafaza edildi.Oy torbaları, diplomatik kurye eşliğinde THY'nin İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağa konuldu.14 Mayıs'ta Polonya'da kayıtlı 10 bin 457 seçmenden 5 bin 89'u oy kullanmış ve katılım oranı yüzde 48,67 olarak kayıtlara geçmişti.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre, şu ana kadar 1 milyon 99 bin 841 kişi yurt dışı temsilciliklerde, 54 bin 1 kişi gümrüklerde oy kullandı. Oy veren seçmen sayısı toplam 1 milyon 153 bin 842 oldu.Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde de 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.