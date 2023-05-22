Yunanistan'ı korku sardı! KAAN komşunun dengesini altüst etti

Milli Muharip Uçak 'KAAN', Yunanistan'da konuşulmaya devam ediyor.Emekli Yunan komutan Latridis'in 'Türkiye 5. nesil savaş uçağı yapabilir mi?' başlıklı analiz yazısında Türkiye'nin F-35 tecrübesine dikkat çekildi.'KAAN'ın F-35'e benzer özelliklere sahip olduğunu dile getiren Latridis, Türkiye'nin silah ve füze sistemlerinde sahip olduğu üretim kabiliyetlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.'Türkiye 5. nesil savaş uçağı yapabilir mi?' başlıklı analiz yazısında Türkiye'nin F-35 Programı'ndan çıkarılmadan önce TUSAŞ'ın F-35 uçağının orta gövdesini ürettiğine dikkat çeken emekli Yunan komutan, 'Bu, şirketin Türk savaş uçağını da üretecek üretim kapasitesine sahip olduğu anlamına geliyor' ifadesini kullandı.Türkiye'nin savaş uçağı projesinin 2010 yılında başladığını belirten Latridis, 'İlk uçuşu 2025 yılında gerçekleştirilecek olan uçağın 2028 yılından sonra hizmete girmesi planlanıyor' dedi.Milli Muharip Uçak 'KAAN'ın F-35 savaş uçağına benzer özelliklere sahip olduğu kaydedildi.Savaş uçağı yapım maliyetinin pahalılığına vurgu yapan emekli komutan, Türkiye'nin uygun maliyet için yerli parça üretimine yöneldiğini belirtti.F-16'larda kullanılan F110 motorunun KAAN'da kullanılmasının geçici bir çözüm olduğunu ileri süren Latridis, Türkiye'nin yerli motor üretiminde çok yol kat ettiğine işaret etti.KAAN'da başarılı olması durumunda Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı yapabilen ülkeler kulübüne gireceğini ifade eden Latridis, 'Türkiye'nin silah ve füze sistemlerinde sahip olduğu üretim kabiliyetleri göz ardı edilmemelidir' uyarısında bulundu.ABD ile yürütülen F-35 görüşmelerine ilişkin açıklamada bulunan Miçotakis, Biden yönetimini eleştirdi.Miçotakis, 'F-35'lere ihtiyacımız olduğunu açıkça söylüyoruz. Amerikalılara istediklerinden fazlasını vermemize rağmen, uçakla ilgili bir açıklama lütfunu henüz göstermediler. Herhalde daha çok önem verdikleri Türkiye'yi rahatsız etmek istemiyorlar' ifadelerini kullandı.Dünya basını, Türkiye'nin ürettiği yeni nesil askeri uçakları konuşuyor. Türk havacılığı için tarihi gün gerçekleşti. Savunma sanayinin büyük başarılarından olan Hürkuş ve Milli Muharip Uçak 'Kaan' pistte birlikte yürüdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı.'Türkiye milli savaş uçağının adını açıkladı' başlığını atan Azerbaycan merkezli Trend Haber Ajansı, 'TF-X'in prototipi ilk uçuşunu 2023'ün sonunda yapacak.TF-X'in Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 Fighting Falcon uçağının yerini alması ve yabancı ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor.' diye yazdı. Defence Romanya '1 Mayıs İşçi Bayramı'nda binlerce Türk, Türk havacılık sanayisinin en yeni ürünü olan 5. nesil savaş uçağının resmi tanıtımına katıldı' diye yazdı. Newsbomb 'Erdoğan Türk dövüşçüsü KAAN'ın sunumunda pilot ceketiyle' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.Almanya merkezli Flight Global 'TF-X hayalet savaş uçağını ortaya koyuyor' dedi. Haberde tören için 'yerli havacılık endüstrisi için büyük bir güç gösterisi' yorumu yapıldı. Hindistan merkezli Daijiworld ise 'Erdoğan: Türkiye 5. nesil savaş uçağı üretecek' başlığını tercih etti. Kaan'ın yerli imkanlar ile üretildiğinin altını çizen Pakistan Observer haberinde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği 5. nesil savaş uçağına KAAN adının verileceğini duyurdu' ifadesine yer verdi.'Erdoğan yeni 5. nesil savaş uçağını tanıttı' başlığını atan Capital.gr'nin haberinde ise şu ifadeler yer aldı;''Seçimlerden kısa bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çift motorları sayesinde Mach 5 maksimum hıza sahip yeni 5. nesil savaş uçağını tanıttı.''Havacılık dünyasından Haberler paylaşan bir başka platform Aviation Week 'Türk Dövüşçüsüne Resmi Olarak 'Kaan' Adı Verildi' başlığını attı.Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı milli muharip uçak 'Kaan'a geniş yer ayırdı, Türk savunma sanayisindeki gelişime dikkat çekti.İskra gazetesi 'Yunanistan savaş endüstrisinde görünmezken, Türkiye 5`inci nesil savaş uçağını tanıttı.' başlığını kullandı. Yunan Etnos ise 'Türkiye: Ülkenin ürettiği yerli savaş uçağının adı KAAN-Erdoğan Batı'ya sert çıktı' başlığını attı. Erdoğan'ın mesajlarına atıfta bulunan Protho Thema, 'Yunanistan'a yeni uyarı mesajı: Suların diğer tarafındakileri rahatsız etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.Türkiye`nin milli muharip uçağı 'Kaan'dan bahseden gazete, savaş uçağının Türk yapımı akıllı mühimmat kullandığını ve tamamen yerli altyapıya sahip olduğunu vurguladı.Eidiseis gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın 'Kaan ve Hürjet karşıdakileri rahatsız edecek' sözlerini manşete çekti. Tanıtılan Türk uçaklarının özelliklerine yer verildi.Army Voice internet sitesi 'Erdoğan 5. Nesil Türk savaş uçağı `Kaan`a pilotluk yaptı' başlığını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk savunma sanayindeki ilerlemelere ilişkin sözlerine yer verdi.