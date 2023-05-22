Vizyon projede büyük şok! Opera binası sözleşmesi fesih edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Mavişehir'deki opera binası projesinde de çuvalladı. Geride kalan 4 yıllık görev süresi içinde elle tutulur hiçbir projeyi hayata geçiremeyen Soyer yapımına bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu döneminde başlanan Opera Binasının yapımına ilişkin projede de başarılı olamadı. Normal koşullarda 2021 yılı Kasım ayında bitmesi öngörülen inşaat uzun süredir durmuş durumdaydı. Adeta kaderine terk edilen proje ile ilgili yüklenici Çağdan Mühendislikten önemli bir hamle geldi. İddiaya göre CHP eski Parti Meclisi Üyesi Behçet Çağlar'a ait Ankara merkezli Çağdan Mühendislik Şirketi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığı sözleşmeyi fesih etti. Durum böyle olunca yüklenici firmanın içeride bulunan 40 milyon liralık teminatına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından el konulup gelir kaydedildi. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu'nun prestij projeleri arasında yer alan opera binasının yapımı da bir başka bahara kalmış oldu. Yüklenici firma, artan maliyet ve inşaatta yaşanan sorunlar nedeniyle 5 yılda inşaatın ancak yüzde 40'lık bölümünü tamamlayabilmişti.Edinilen bilgiye göre çalışmaları sürdüremeyen şirket, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yollayarak sözleşmenin fesh işlemlerinin başlatılmasını talep etti. Talebin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildiği öğrenildi.Şirketin 40 milyon Türk Lirası tutarındaki teminat mektubunun karşılığı gelir olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kaydedilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi talep ederse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şirketi bir yıllığına kamu ihalelerinden men edebilecek.Öte yandan yarım kalan inşaat işlerinin tamamlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in vereceği karar sonrası yeni bir ihale süreci başlatması gerekiyor. Projenin tamamlanabilmesi için 1,5 milyar TL'lik bir kaynak gerekiyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik yapısına büyük yük getirecek projede değişikliğe gidilmesi yönünde bir karar alındı. Buna göre, anlaşma tamamlanır ve şartlar uygun hale gelirse opera binası fonksiyonundan vazgeçilerek bina kaba inşaat halinden başka bir fonksiyona dönüştürülecekti. O süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl kurduğu şehir tiyatroları merkezine dönüştürülmesine yönelik fikrin yanında yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi olması yönünde de görüşlerin olduğu iddia edilmişti.Yaşanan şok gelişme sonrası ödüllü projenin müellifi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le bir araya geldi. İddiaya göre müellifin karşı çıktığı fonksiyon değişikliği sonrası Soyer iddiaları yalanlayarak 'Opera binamızı tamamlama konusunda kararlıyız ve bu binayı yaşlı bakım evine çevirme gibi bir niyetimiz yok' şeklinde açıklama yapmıştı.Maliyeti ve iki defa ihaleyi çıkmasıyla geçtiğimiz dönem tartışmalı projeler arasında yer alan opera binası inşaatında 100 milyon TL'lik ihale farkı muhalefetin de ana gündem maddesi olmuştu. 2017 yılının Mayıs ayında yapılan ikinci ihaleyi 429 milyon TL'ye Çağdan Mühendislik ile Waagner - Bıro Austria Stage Systems AG ortak konsorsiyumu kazanmıştı. Avusturyalı şirketin daha sonra konsorsiyumdan çekilmesi üzerine çalışmalar Türk şirketinin alt yüklenicileri tarafından devam ettiriliyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirkete çalışmaları tamamlaması için ihtar yollamış. Resmi yazıyla şirkete 'çalışmaları sürdür' denilmişti. Büyükşehir, ikinci bir yazı daha yazarak şimdiye kadar olan ödemelerin yapıldığını, hak edişlerin zamanında ödendiğini ve içeride alacağının bulunmadığını hatırlatmıştı.