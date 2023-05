Türkiye'nin çağrıları sonrası sesleri çıktı: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkevi'ne yönelik saldırıya kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, New York'ta Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınayarak, Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin yerel kolluk makamları ile saldırıyı soruşturduğunu açıkladı.Günlük basın toplantısında konuşan Miller, Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, 'New York'taki Türkevi'ne yönelik vandalizm haberlerini gördük. Dışişleri Bakanlığının Diplomatik Güvenlik Hizmetleri soruşturma konusunda yerel kolluk makamları ile çalışıyor. ABD'de suç olan diplomatik misyonlara yönelik şiddeti ve vandalizmi kınıyoruz.” dedi.Sözcü konuya ilişkin diğer soruları New York Polis Departmanına yönlendirdi.ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de New York'ta Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı.Büyükelçiliğin Twitter hesabından saldırıya ilişkin yazılı mesaj yayımlandı.Mesajda, 'New York'taki Türkevi'ne gerçekleştirilen vandallık eylemini kınıyoruz. Diplomatik Güvenlik Hizmetlerimiz, bu soruşturmada ve bu tesisler ile orada çalışan diplomatların güvenliğini sağlama hususunda yerel kolluk kuvvetleri yetkilileriyle birlikte çalışmaktadır.' ifadelerine yer verildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.Türkevi'nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, 'ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz. Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' ifadelerini kullanmıştı.Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'ta bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktaran Özgür, 'Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık.' ifadelerini kullanmıştı.Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini dile getiren Özgür, söz konusu saldırının, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini söylemişti.Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor. Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında yer alan Türkevi'nin bulunduğu bölgede ABD dahil birçok ülkenin Daimi Temsilciliği ve Başkonsolosluğu bulunuyor.Miller, 11 Nisan'da Dışişleri Sözcüsü olarak atandıktan sonra ilk basın toplantısını düzenledi.Daha önce Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Konseyi'ne özel danışman olarak görev yapan Miller, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili olarak ABD hükümetinin iletişim ve yasal işlerini yönetmişti.ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması sürecinde Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kongre'deki onay sürecini yöneten Miller, eski Başkan Barack Obama yönetimi sırasında Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Ofisi Direktörü olarak görev yapmıştı.Sözcü daha önce de hem ABD Temsilciler Meclisi hem de Senato'da liderlik pozisyonlarında görev yapmış, New York Senatörü Demokrat Charles Schumer ve New Jersey Senatörü Bob Menendez ile de çalışmıştı.Miller aynı zamanda, 2004'te John Kerry'nin, 2012'de Obama'nın başkanlık kampanyalarında görev almıştı.