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Türk düşmanı ABD'li senatör bildiğiniz gibi: Bu kez gündeminde seçimler var...

Türkiye ile ilgili skandal açıklamaları ile gündeme gelen Türk düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine bildiğiniz gibi... Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için elinden gelen her şeyi yapan Menendez, Yunanistan'a F-35 satışı için düğmeye bastı. Konuya ilişkin açıklama yaparken Türkiye ve Yunanistan'daki seçimlere değindi. Skandal ifadeler kullandı.

Türk düşmanı ABD'li senatör bildiğiniz gibi: Bu kez gündeminde seçimler var...
Ekleme: 22.05.2023 - 10:03 Güncelleme: 22.05.2023 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Türk düşmanı ABD'li senatör bildiğiniz gibi: Bu kez gündeminde seçimler var...
Türk düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör Bob Menendez, ANT1'e konuştu. Yunanistan'a F-35'lerin verilmesi için onayların çoktan verildiğini belirten Menendez, Türkiye'deki seçimler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Seçimlerden sonra Türkiye'nin her zaman istediğimiz NATO müttefiki olmasını umuyoruz' diyerek Batı'nın taleplerini bir kez daha dile getiren Menendez, Başkan Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Erdoğan'ın kazanmak için gerekli gördüğü her şeyi yaptığını iddia eden Menendez, 'Türkiye'de çok katmanlı bir süreç var' dedi.

Pentapostagma'da 'Menendez Erdoğan'a karşı:' başlıklı haberde Menendez'in, 'Sonuçlar ne olursa olsun soru, Türkiye'nin nasıl ilerleyeceği. ' ifadelerini kullandığı 'Her zaman olmasını istediğimiz NATO müttefiki mi olacak yoksa kargaşa içinde mi olacak? Göreceğiz' dediği ifade edildi.

Türk düşmanı ABD'li senatör bildiğiniz gibi: Bu kez gündeminde seçimler var...

Tetikçi Batı medyanın ağzıyla konuşan Menendez, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasından duyduğu rahatsızlığı üstü örtülü bir şekilde dile getirdi.

'Liderlerin kim olacağına vatandaşlar karar verir' ifadelerini kullanan Menendez muhalefetin Türk vatandaşlarının kararlarını etkilemek için çok az vakti olduğunu iddia etti.

Türk düşmanı ABD'li senatör bildiğiniz gibi: Bu kez gündeminde seçimler var...

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin seçimden sonra farklı seyredeceğine dair bir inancı olduğunu belirten Menendez, Yunanistan'a F-35 satışının zaten imzaladığı bir anlaşma olduğunu belirtti.

Bu süreç devam ederken Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için elinden gelen her şeyi denediği ise biliniyor.

Türk düşmanı ABD'li senatör bildiğiniz gibi: Bu kez gündeminde seçimler var...



Türk düşmanı ABD'li senatör bildiğiniz gibi: Bu kez gündeminde seçimler var...
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