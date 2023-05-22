THY'den deprem bölgesine gerçekleştirilen uçuşlara ilişkin kritik açıklama: Sabit fiyat uygulaması 1 Haziran'a kadar devam edecek
Türk Hava Yolları, 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlere gerçekleştirilecek olan uçuşlardaki 550 liralık sabit fiyat uygulaması 1 Haziran'a dek uzattı.
Türk Hava Yolları'nın depremlerden etkilenen illere yapılacak uçuşlardaki 550 liralık sabit fiyat uygulaması 1 Haziran'a kadar sürecek.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak tüm vatandaşların yanında oldukları belirtildi.
Açıklamada, "Depremden etkilenen bölgelere yapılacak uçuşlarda sabit fiyat uygulamamız devam etmektedir. 1 Haziran'a kadar afet bölgelerine 550 lira olan uçuşlarımızda yerinizi ayırabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak tüm vatandaşların yanında oldukları belirtildi.
Açıklamada, "Depremden etkilenen bölgelere yapılacak uçuşlarda sabit fiyat uygulamamız devam etmektedir. 1 Haziran'a kadar afet bölgelerine 550 lira olan uçuşlarımızda yerinizi ayırabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI