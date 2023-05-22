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Terör elebaşlarından 2. tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu çağrısı: 'Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz!'

14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur öncesi PKK'nın Avrupa'daki uzantısından destek mesajları yağmaya devam ediyor. Terör örgütünün elebaşlarından Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç, açık biçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur için oy çağrısında bulunarak, "Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor 2. turda herkes seferber olmalı ve tasfiye etmeliyiz." ifadelerini kullandılar.

Terör elebaşlarından 2. tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu çağrısı: 'Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz!'
Ekleme: 22.05.2023 - 09:24 Güncelleme: 22.05.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Terör elebaşlarından 2. tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu çağrısı: 'Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz!'
14 Mayıs seçimleri öncesi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' vadeden 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu hüsrana uğradı. Kandil ve terör örgütü yöneticilerinin desteğine bel bağlayan Kılıçdaroğlu ise 2. tur öncesi ise 'milliyetçilik pozları' kesmeye başladı.

Bu; İkiyüzlü ve ilkesiz siyasete vatandaşlar sandıkta cevap verirken, terör örgütü yöneticilerinin yeni açıklamaları ise kirli ve karanlık pazarlıkları akıllara tekrar getiriyor.

KCDK-E Eş Başkanları Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç; yaptıkları yeni açıklamada 14 Mayıs seçimlerinde büyük başarı elde ettiklerini iddia ederek 2. tur çağrısı yaptı.

'ERDOĞAN'I TASFİYE ETMELİYİZ'

Fatoş Göksungur, 'Seçim bitmiş değil' ifadesini kullanarak '2. turda Avrupa'da 20-24 Mayıs tarihleri arasında bir kez daha ısrar ve inatla Avrupa'nın her yerinde sandıklara gidip oyumuzu kullanacağız.' dedi. Göksungur, '1 oyluk canı olan diktatörü devirerek 28 Mayıs'tan sonra zafer halaylarını birlikte çekmeye ve faşizmi yıkacağımızın ilanını vermek için hepinizi oylarınızı kullanmaya davet ediyorum.' çağrısında bulundu.

Yüksel Koç ise, 'Erdoğan'ın 1. turda geçmemesini sağlayan bizler olduk. Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor 2. turda herkes seferber olmalı ve tasfiye etmeliyiz.' dedi.

PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Eş Genel Başkanı terörist elebaşı Salim Müslim de, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik kirli planlarını deşifre eden açıklamalarda bulundu. PKK'nın seçimlerle ilgili fikrini açıkça bir kez daha ortaya koyan Müslim Erdoğan'ı devirmek dışında bir düşüncelerinin olmadığını ve bunu bir intikam olarak gördüklerini itiraf etti.

Terör elebaşlarından 2. tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu çağrısı: 'Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz!'
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