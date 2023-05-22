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Terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, Kılıçdaroğlu'na oy istedi

İsveç'te yaşayan terör örgütü destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, PKK terör örgütünün kanalından 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Ekleme: 22.05.2023 - 12:46 Güncelleme: 22.05.2023 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, Kılıçdaroğlu'na oy istedi
İsveç'te yaşayan terör örgütü destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, PKK terör örgütünün kanalından 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan Türkiye'de cezalar alan Yetişkin, İsveç'teki seçmeni sandığa gitmesini, diktatör olarak tanımladığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesi gerektiğini açıkladı.

'KILIÇDAROĞLU'NA OYLAR GİDİYOR'

Yetişkin şu cümleleri kullandı:

'Geçen seçimde oy vermeyenler gelip bu seçimde oy veriyor. Diyoruz ki oylar kesinlikle Kılıçdaroğlu'na gidiyor. Buradan sizin aracılığınızla seslenmekte istiyorum. İsveç'te ve İsveç'in tüm illerinde ve köylerin yaşayan Türkiye vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Biz diktatörün belini kırdık, yani kazandırmadık. Oyunuzu kullanın onu bitirelim. 'Türkiye'de yaşayan halkları bu diktatörden kurtaralım' diye çağrı yapmak istiyorum.'

Terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, Kılıçdaroğlu'na oy istedi
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