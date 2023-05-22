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Beyaz Gazete
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Ekleme: 22.05.2023 - 22:39 Güncelleme: 22.05.2023 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.

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