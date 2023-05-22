Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.