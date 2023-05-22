Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıklayacağını duyurdu: Ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarı önemli olacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aldığı yüzde 5,17'lik oyla ikinci tura katılma şansını kaybeden ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 17.00'de yapacağı açıklamayla ikinci turda hangi tutumu takınacaklarına ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini duyurdu. Oğan, "Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz." dedi.

14 Mayıs'taki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50+1 oy şartını yerine getiremedi. Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Resmi Gazete'de yayımladığı kesin sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini, Muharrem İnce de 0,43'ünü aldı.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aldığı yüzde 5,17'lik oyla ikinci tura katılma şansını kaybeden ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi ittifaka destek vereceği merak konusu oldu.Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıklayacağını duyurdu: Ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarı önemli olacakTutumları konusunda 17.00'de yapacağı açıklamayla ikinci turda hangi tutumu takınacaklarına ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini duyuran, Oğan, 'Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz.' dedi.'Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız.' diyen Oğan, 'Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs'ta Oğan'ı kabul etmişti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürmüştü.