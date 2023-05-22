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Beyaz Gazete
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Seçim manipülatörü Ekrem İmamoğlu kendisini savundu: Ben kimseyi yanıltmadım

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı CHP'li Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında, 14 Mayıs gecesi seçmenleri manipüle eden "Öndeyiz, kazanıyoruz, 13'üncü cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu" açıklamalarını savundu. Tüm verilerde Erdoğan önde olmasına rağmen kazandıklarını iddia eden İmamoğlu, "Ben kimseyi yanıltmadım. Ben çıktım ümitliyim, seçimi alacağız dedim. Son ana kadar ümidimi koruyacağım." diye konuştu.

Seçim manipülatörü Ekrem İmamoğlu kendisini savundu: Ben kimseyi yanıltmadım
Ekleme: 22.05.2023 - 23:10 Güncelleme: 22.05.2023 - 23:25 / Editör: Ozge Selin
Seçim manipülatörü Ekrem İmamoğlu kendisini savundu: Ben kimseyi yanıltmadım
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda ağır bir yenilgi aldı. Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen CHP liderine, partisinden ve muhalefet cephesinden ağır tepkiler geldi. Seçim gecesinde '13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu, öndeyiz, kazanıyoruz' algılarıyla seçmenlerinin duygularıyla oynayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen tepkilere Sözcü TV canlı yayınında yanıt verdi.

Seçim manipülatörü Ekrem İmamoğlu kendisini savundu: Ben kimseyi yanıltmadım

O gece dört kez kamera karşısına çıkan ve tüm verilerde Erdoğan önde olmasına rağmen kazandıklarını iddia eden İmamoğlu, 'Ben kimseyi yanıltmadım. Ben çıktım ümitliyim, seçimi alacağız dedim. Son ana kadar ümidimi koruyacağım.' diye konuştu.

İtiraflar peş peşe: Bazı sandıklardan bize oy tutanağı çok geç geldi A'dan Z'ye her konuda bilgim var diyemem

CHP'nin seçim sistemine ilişkin A'dan Z'ye bilgi sahibi olmadığını itiraf eden İmamoğlu, 'Türkiye ölçeğinde seçim dönemini yönetmek çok farklı bir boyut. 190 bini aşkın sandık, CHP il örgütleri. A'dan Z'ye her konuda bilgim var diyemem. Biz doğru veri paylaştık. Ama manipülasyon devam etti. Erdoğan'ın oyu 20-25 dakika yerinden oynamadı. Bazı sandıklardan bize oy tutanağı çok geç geldi.' ifadelerini kullandı.

Hedefinde yine Anadolu Ajansı var

Sözlerinin devamında sonucu en yakın bilen Anadolu Ajansı'nı da hedef alan İmamoğlu, 'Bu Anadolu Ajansı bu seçimi alır eve götürürlerdi; 'Atı alan Üsküdar'ı geçer' dedirtmedik' dedi.
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Seçim manipülatörü Ekrem İmamoğlu kendisini savundu: Ben kimseyi yanıltmadım
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