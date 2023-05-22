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Samsun'da korkunç olay! 'Yan bakma' kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde 33 yaşındaki Kadir Yalçınkaya, yan bakma bahanesiyle kavga ettiği grup tarafından tabanca ve tüfekle vurularak öldürüldü. Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi Saitbey Mahallesi'ndeki bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Ekleme: 22.05.2023 - 15:40 Güncelleme: 22.05.2023 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da korkunç olay! 'Yan bakma' kavgasında 1 kişi hayatını kaybettiSamsun'daki olay, saat 03.00 sıralarında İlkadım İlçesi Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce yan bakma bahanesiyle kavga eden Kadir Yalçınkaya ile Süleyman Ö. (18), Mert Y. (24), Kayra Z. (24) ve E.H.A. (17) karşılaşınca tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Ö. tabanca ile Mert Y. ise tüfekle Kadir Yalçınkaya'ya ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçınkaya'nın cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da korkunç olay! 'Yan bakma' kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 4 şüpheliyi Saitbey Mahallesi'ndeki bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun'da korkunç olay! 'Yan bakma' kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
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