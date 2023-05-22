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Oktay Yaşar’ın ifadesi ortaya çıktı! 'Mesleğimden ötürü attığım tweetler...'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ankara Kuşu isimli hesabın sahibi Oktay Yaşar’ın ifadesi ortaya çıktı. Yaşar ifadesinde, Muharrem İnce’nin mağdur olduğunu beyan etmesi üzerine tweet attığını, söz konusu tweetlerde soru sorduğunu öne sürdü.

Oktay Yaşar’ın ifadesi ortaya çıktı! 'Mesleğimden ötürü attığım tweetler...'
Ekleme: 22.05.2023 - 15:39 Güncelleme: 22.05.2023 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Oktay Yaşar’ın ifadesi ortaya çıktı! 'Mesleğimden ötürü attığım tweetler...'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti. İnce'ye yapılan kaset kumpasından FETÖ-CHP işbirliği çıkmıştı. Fotoğraf ve videoların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlenmişti.

Ankara Kuşu isimli Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar, İnce'ye kaset kumpasında yer aldığı gerekçesiyle Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen'in hukuk ofisinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Yaşar, çıkarıldığı hakimlikçe, Şantaj, Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarının tamamından ayrı ayrı tutuklandı.

'MESLEĞİMDEN ÖTÜRÜ ATTIĞIM TWEETLER'

Ankara Kuşu olarak bilinen Yaşar ifadesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla yargılandığını ancak beraat ettiğini söyleyerek, hakkındaki suçlamaları da kabul etmedi. Tweet attığı için gözaltına alındığını dile getiren Yaşar, 'Bu tweetler de benim muhabir olmamdan dolayı mağdur olduğunu beyan eden Muharrem İnce ile ilgili mesleğimden ötürü attığım tweetlerdir. Sadece soru yönelttim. 2010-2016 arasında Hürriyet'te muhabirdim. İlk defa böyle bir olaydan dolayı yargılanmaktayım. Asla birine karşı bu tip eylemlerde bulunmadım, bulunmam da. Benim tutuklanmam durumunda bu kapsamda tweet atan herkesin tutuklanması gerekmektedir' dedi.
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