Öğretim Görevlisi Kemal Büyükyüksel, iktidarı hedef alıp tehditler savurdu

CHP yandaşları, seçimin ikinci turuna sayılı günler kala, AK Parti destekçilerine yönelik tehdit ve hakaret paylaşımlarına devam ediyor.Son olarak Koç Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olan Kemal Büyükyüksel, Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşımlarla AK Parti seçmenini tehdit etti. Büyükyüksel paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:'Bırakın anlaşanı, bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra diyalog günleri bitiyor. Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz' diyerek tehditler savurdu. Büyükyüksel, gelen tepkilerin ardından paylaşımlarını sildi.AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kemal Büyükyüksel'in paylaşımına tepki gösterdi.Özalan sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:'14 Mayıs öncesi kalp yapanlar, rezil olunca depremzedeleri linç etti. Şimdi de tehditler savuruyorlar. Bay Kemal'in akıl hocalarından biri bu şahıs. Tarumar edeceklermiş! Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Demokratlık taslayan CHP'nin içindeki canavarı gördünüz mü?'