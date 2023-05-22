Öğretim Görevlisi Kemal Büyükyüksel, iktidarı hedef alıp tehditler savurdu
Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kemal Büyükyüksel, sosyal medya hesabından tepki çeken sözlere imza attı. Büyükyüksel, "Bırakın anlaşanı, bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz... Bundan sonra diyalog günleri bitiyor. Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz, asıl sert mücadele şimdi başlıyor." diyerek tehditler savurdu. Büyükyüksel, gelen tepkilerin ardından paylaşımlarını sildi.
CHP yandaşları, seçimin ikinci turuna sayılı günler kala, AK Parti destekçilerine yönelik tehdit ve hakaret paylaşımlarına devam ediyor.
AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ: BU İKTİDARA GÖZ KIRPANI BİLE TARUMAR EDECEĞİZ
Son olarak Koç Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olan Kemal Büyükyüksel, Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşımlarla AK Parti seçmenini tehdit etti. Büyükyüksel paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
'Bırakın anlaşanı, bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra diyalog günleri bitiyor. Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz' diyerek tehditler savurdu. Büyükyüksel, gelen tepkilerin ardından paylaşımlarını sildi.
'DEMOKRATLIK TASLAYAN CHP'NİN İÇİNDEKİ CANAVARI GÖRDÜNÜZ MÜ?'
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kemal Büyükyüksel'in paylaşımına tepki gösterdi.
Özalan sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
'14 Mayıs öncesi kalp yapanlar, rezil olunca depremzedeleri linç etti. Şimdi de tehditler savuruyorlar. Bay Kemal'in akıl hocalarından biri bu şahıs. Tarumar edeceklermiş! Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Demokratlık taslayan CHP'nin içindeki canavarı gördünüz mü?'
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