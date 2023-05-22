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MİT’in kilit rolü saha ajanları bir ayda 10 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son bir ay içinde aralarında DEAŞ’ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi’nin de aralarında bulunduğu 10 teröristi yurt dışında etkisiz hale getirdi. Yurt dışındaki operasyonlarda başarılı işlere imza atılmasında saha ajanları kilit role sahip.

Ekleme: 22.05.2023 - 11:15 Güncelleme: 22.05.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
MİT, son bir ay içinde PKK/YPG ve DEAŞ'a üye 10 teröristi yurt dışında etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Yakalanan ve etkisiz hale getirilenler arasında PKK/KCK'nın Sözde Özel Güç Sorumlusu Neçirvan Seven, PKK'nın Sözde Özel Güç biriminin Kurye Sorumlusu Müslüm Ürper, PKK'nın Hol Sorumlusu Haydar Demirel, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi de vardı.

HER ADIMI TAKİP ETTİLER

Yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda hedef listesine alınan teröristlerin takibini yapan saha ajanları çok önemli rol oynadı. Suriye ve Irak'ta öncelikle saha ajanları hedef teröristlerin hareket rutinine dahil oldu. Fiziki takip ile teröristlerin aldığı nefesi bile takip edebilecek duruma gelen saha ajanlarından gelen net bilgiler operasyonların yüzde yüz başarılı olmasını sağladı.

Amerika Birleşik Devletleri ise 3 Mayıs'ta Suriye'de insansız hava araçlarıyla bir operasyon gerçekleştirdi. ABD operasyon sonucu terör örgütü El Kaide'nin önemli bir figürünü hedef aldıklarını ve operasyonun başarılı olduğunu açıkladı. Operasyon ABD Merkez Komutanlığı tarafından denetlendi ve saldırıdan saatler sonra, hiçbir kanıta atıfta bulunmadan veya bir şüphelinin adını belirtmeden, Predator insansız hava aracı saldırısının 'kıdemli bir El Kaide liderini' hedef aldığı belirtildi. Bir süre sonra ABD'den konuyla ilgili skandal değerinde sözler geldi. Yetkililer operasyon sonucu ölen kişinin El-Kaide ile hiçbir bağlantısının olmadığını belirtti. Ölen kişinin 10 çocuk babası bir çoban olduğunu ve koyun otlatırken hayatını kaybettiği aktarıldı. Olay dünya basınında gündem olurken, ABD istihbaratı eleştirilerin odağı haline geldi.
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