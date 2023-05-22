'Milliyetçilik' tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi

Terör örgütü PKK Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine ve siyasi uzantılarına olan vaatlerinden vazgeçmedikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini en üst düzey teröristlerin ağzından bir kez daha yineledi. Bu kez teröristbaşı Murat Karayılan'ın mikrofon başına geçtiği açıklamada dil biraz farklı olsa da hedef aynıydı. Terörist Karayılan 2 adaylı seçimde bu kez oy verilmesini istedikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu anmak yerine oy verilmesini istemedikleri ve kendilerine dünyayı dar ettiğini söyledikleri Başkan Erdoğan'a dikkat çekti. 'Gitmesi için ne gerekirse yapın' çağrısında bulunduTerör örgütü PKK'nın kendisini desteklemediği yalanı üzerine 1 haftalık ikinci tur kampanyası hazırlayan Kılıçdaroğlu adeta HDP ve PKK'nın kıskacına sıkıştı. HDP'nin oyları olmadan yola devam edemediği için özerkliği, kayyumu kaldırmayı ve Selahattin Demirtaş'ı çıkarmayı açık açık vadederek PKK'nın da desteğini alan Kılıçdaroğlu seçimi kazanamayınca bunun yanına milliyetçi oyları eklemek istedi.Canan Kaftancıoğlu'na bozkurt sloganı attıracak kadar ibretlik bir duruma düşen Kılıçdaroğlu ortaya çıkan sonuç ile adeta kendini düşürdüğü bu garip durumun içinde çırpınmaya başladı.İşte eli kanlı örgütün elebaşı Murat Karayılan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği ve HDP'lilerden de destek istediği o açıklamalardan öne çıkanlar:Bilindiği gibi bu 8 yıldır AKP-MHP-Ergenekon ittifakı, 'Çöktürme Planı' temelinde Hareketimize, halkımıza, halkımızın kimliği ve kazanımlarına dönük bir saldırı yürütmektedir. Bu saldırılarla halkımıza diz çöktürmek istemektedirler.SEÇİMDE MİLLETİN TOKADINI YİYEN HDP'YE: 'MORALİNİZİ BOZMAYIN!'Diğer yandan; elbette çalışmalarda eksiklikler yaşanmış olabilir. Yani çalışma tarzında, planlamada, yine adayların tespitinde eksiklik yaşanmış olabilir, yaşanmıştır. Öyle görülüyor ki herkes konuyu anlamış ve sorumlu yaklaşım içindedir. Eksikler üzerinde durulmaktadır.Önemli olan bundan sonra açığa çıkan bu çerçevede daha güçlüce yaklaşmaktır. Yani bundan sonra herkes çok daha fazla görevlerine sahip çıkmalı; daha örgütlü olmalı, kimse kimseyi beklememeli; herkes kendini sorumlu görmeli; bu biçimde devrimci-demokratik tutum geliştirilmeli.Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla AKP-MHP faşizmine geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. Bu konuda halkımızın bu sonuç temelinde bundan sonra da çok daha güçlü ve başarılı bir biçimde gerekli cevabı vereceğine inanıyorum.Şimdi AKP-MHP yetkilileri tüm Kuzey gerillasını tasfiye ederek bir tek Kuzey Kurdistan gerillasının (PKK'lı terörist) kalmamasını planladılar. Yine Özerk Yönetim'i ortadan kaldırarak Kürt halkının Rojava'da kazanımlarının kalmamasını planladılar.Şimdi bilmem 30 kaç bin kişi öldürdük diyorlar. Yaşanan tüm kayıpların sorumlusu sadece ve sadece AKP-MHP iktidarıdır. Bu sonuçların sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır; başka hiç kimse değildir. Bunun böyle bilinmesi gerekir.'