Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! 12 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor
Yağışlı hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Yeni haftada da birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporuna göre; 12 il için "sarı kodlu" uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
6 BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HANGİ BÖLGELERDE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK?
Rüzgarın, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
YEREL KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yağışların: İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Sarı kodlu uyarı verilen iller şu şekilde:
Afyonkarahisar
Antalya
Aydın
Burdur
Denizli
Eskişehir
Isparta
İzmir
Kütahya
Manisa
Muğla
Uşak
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