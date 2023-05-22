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Maltepe’de esrarengiz ölüm... Merdivenlerde ölü bulundu

Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın 2’inci kat merdivenlerinde sabah saatlerinde erkek bir kişi ölü bulundu. Ölen kişinin üzerinde kesici ve delici alet izine rastlanmazken olayla ilgili aynı binada yaşayan Özbekistan uyruklu Gulnoza Salomova adlı bir kadın gözaltına alındı. Ölen kişiyle gözaltına alınan kadının olay öncesinde el yapımı alkol tükettikleri öğrenildi.

Ekleme: 22.05.2023 - 14:03 Güncelleme: 22.05.2023 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Maltepe’de esrarengiz ölüm... Merdivenlerde ölü bulunduOlay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 2'inci katındaki merdivenlerde Pazar Günü akşam saatlerinde meydana geldi. Merdivenlerde bir kişinin yerde yattığını gören bina sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ismi öğrenilemeyen erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME SONRASINDA CENAZE MORGA KALDIRILDI

Çalışma başlatan polis ekipleri, binanın ikinci katındaki dairede yaşayan Özbekistanlı Gulnoza Salomova adlı bir kadını gözaltına aldı. Şüpheli kadın emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında ölen kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin vücudunda kesici ve delici alet izine rastlanmazken olayda önce ölen kişiyle gözaltına alınan kadının birlikte el yapımı alkol tükettikleri öğrenildi.

"ALKOLLE İLGİLİ BİR ŞEY OLDUĞUNU DUYDUM"

Olayla ilgili konuşan bina yöneticisi Eren Erbey, "İşyerindeydim apartman yöneticisi olduğum için gece saatlerinde polisler beni aradı. Merdivenlerde bir kişinin öldüğünü söylediler. Polislerle birlikte binaya girdik. Girdiğimizde merdivenlerde bir kişi yatıyordu. Üzerinde yoğun alkol kokusu vardı.
"Geç kaldın Kılıçdaroğlu! Bu adamdan kurtulmamız lazım..."

Savcı geldi. Buradaki daire sakinleri tanımıyordu. İfade için götürülen bir kadın tekrar gece geri geri getirildi. Gözaltına alınan Özbekistan uyruklu bir kadındı. 4-5 senedir burada oturuyordu. Sadece alkolle ilgili bir durum olduğunu duydum. Savcı da alkolden şüphelendi" dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Maltepe’de esrarengiz ölüm... Merdivenlerde ölü bulundu
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