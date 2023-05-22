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Konya’da kamyonetle minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ekleme: 22.05.2023 - 16:12 Güncelleme: 22.05.2023 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Konya’da kamyonetle minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar varKaza, saat 11.00 sıralarında Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban K. (35) idaresindeki 34 PGS 572 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Emre E. (21) yönetimindeki 42 B 5404 plakalı minibüs çarpıştı. Sıkışmalı trafik kazası ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Sıkıştıkları araçların içerisinden çıkarılan yaralılar İsa ve Gülay Erdoğan ile Mevlüt A. ve sürücüler kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İsa (45) ve eşi Gülay Erdoğan (44) hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü Emre E. ise hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden ve minibüste bulunan kişilerin tarım işçisi olduğu Beyşehir yönüne doğru seyir halinde oldukları öğrenildi. Trafik kazası nedeni ile yol bir süre ulaşıma kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya’da kamyonetle minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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