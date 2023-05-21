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Kılıçdaroğlu'nun 'Babala' operasyonu: 'Sadece muhalifler soru soracak' denilen programa CHP Gençlik Kolları'nı doldurdular

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk turunda aldığı ağır yenilgiyi telafi etmek için dört koldan algı operasyonlarına başladı. Bugüne kadar 'sadece konuğun siyasi görüşüne muhalif isimlerin katılabildiği ve bu kişilerin soru sorduğu' bir format olarak lanse edilen Babala TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu'nun, CHP destekçileriyle dolu salonda dakikalarca alkışlandığı ifade edildi. Çekimleri süren programa ilişkin sosyal medyada bilgi aktaran katılımcılar, programın sunucusu Oğuzhan Uğur'un AK Partililerin katılmadığı için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf ettiğini söyledi. Katılımcılardan Yuşa Övenç, "Benim gördüğüm kadarıyla izleyicilerin yüzde 90'ı CHP Gençlik Kolları'ndan" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'Babala' operasyonu: 'Sadece muhalifler soru soracak' denilen programa CHP Gençlik Kolları'nı doldurdular
Ekleme: 21.05.2023 - 23:55 Güncelleme: 22.05.2023 - 00:06 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun 'Babala' operasyonu: 'Sadece muhalifler soru soracak' denilen programa CHP Gençlik Kolları'nı doldurdular
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, yüzde 49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy şartını geçemeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tur kaldı.

İlk turda terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgun sonrasında 'millyetçi' bir tavır takınarak, ilk turda yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan'ın seçmenlerinden oy devşirme çabasına girişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'Babala' operasyonu: 'Muhalif isimler soru soracak' denilen programa alkışlarla geldi

Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk turunda aldığı ağır yenilgiyi telafi etmek için dört koldan algı operasyonlarına başladı. Bugüne kadar 'sadece konuğun siyasi görüşüne muhalif isimlerin katılabildiği ve bu kişilerin soru sorduğu' bir format olarak lanse edilen Babala TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu'nun, CHP destekçileriyle dolu salonda dakikalarca alkışlandığı ifade edildi.

'Salona alınan izleyicilerin yüzde 90'ı CHP gençlik kollarından'

Çekimleri süren programa ilişkin sosyal medyada bilgi aktaran katılımcılar, programın sunucusu Oğuzhan Uğur'un AK Partililerin katılmadığı için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf ettiğini söyledi.

Programa katılan Yuşa Övenç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

'Oğuzhan Uğur bütün salonun önünde ismimi ve soyismimi söyleyerek canlı yayın yaptığımı söyledi ben de canlı yayın yapmadığımı söyledim ve sonrasında tweet atmamamı istedi. Ben de buradaki çoğunluğun CHP'li olduğunu söyleyince ufak bir kesimden destek aldım.' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'Babala' operasyonu: 'Sadece muhalifler soru soracak' denilen programa CHP Gençlik Kolları'nı doldurdular

Paylaşımının devamında salonun CHP'lilerle dolu olduğunu vurgulayan Övenç,

'Oğuzhan Uğur konuşmanın sonunda AK Partililer gelmediği için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf etti. Bu kısım yayınlanmayacakmış böyle söyledi.' dedi.

Övenç paylaşımının devamında, 'Benim gördüğüm kadarıyla Babala Tv'nin Kılıçdaroğlu programına alınan izleyicilerin yüzde 90'ı CHP gençlik kollarından…' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'Babala' operasyonu: 'Sadece muhalifler soru soracak' denilen programa CHP Gençlik Kolları'nı doldurdular

CHP Gençlik Kolları Başkanı da hazır bulundu

Kılıçdaroğlu'nun programının başlaması sonrasında CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in de ikilinin fotoğrafını servis ederek Twitter hesabından paylaşım yapması dikkat çekti.

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