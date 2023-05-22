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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'na oy kampanyası yürüten Cem Yılmaz pes etti: Siyasetle ilgilenmememin büyük erdem olduğu anlaşılacak

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajlarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz şaşırtan bir paylaşımda bulundu. "Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu için oy toplama çalışmasının sonuç vermemesi Yılmaz'ın yeni söylemini "Siyasetle ilgilenmememin büyük erdem olduğu anlaşılacak" ifadelerine çevirdi.

Kılıçdaroğlu'na oy kampanyası yürüten Cem Yılmaz pes etti: Siyasetle ilgilenmememin büyük erdem olduğu anlaşılacak
Ekleme: 22.05.2023 - 19:04 Güncelleme: 22.05.2023 - 19:23 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'na oy kampanyası yürüten Cem Yılmaz pes etti: Siyasetle ilgilenmememin büyük erdem olduğu anlaşılacak
Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde büyük bir demokrasi şöleni yaşadı. Mecliste Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğünü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi birinci sırada tamamlaması takip etti. Yasa gereği 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gidecek olan seçmen, seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tercih yapacak.

Kılıçdaroğlu'na oy kampanyası yürüten Cem Yılmaz pes etti: Siyasetle ilgilenmememin büyük erdem olduğu anlaşılacak

Kampanya sonuç vermedi 'ilgilenmiyorum' dedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de ortak olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kampanyası, sosyal medyada ona destek mesajları açıklayan isimlerin de çalışması haline gelmişti. 14 Mayıs seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu'na destek mesajı paylaşan Cem Yılmaz, seçimin ikinci turunun öncesinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla siyasetle ilgilenmediğini belirtti. Kılıçdaroğlu için oy istediğini unutan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

'Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak ama yine 3 kişi 5 kişi tarafından'

Kılıçdaroğlu'na oy kampanyası yürüten Cem Yılmaz pes etti: Siyasetle ilgilenmememin büyük erdem olduğu anlaşılacak

Siyasetten uzak paylaşım: Kemal Başkan diyorum

14 Mayıs seçimleri öncesinde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve bugün siyasetle ilgilenmediğini belirten Cem Yılmaz'ın daha önceki paylaşımları hayrete düşürdü. Yılmaz, “Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum' şeklinde bir paylaşım yapmıştı.
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