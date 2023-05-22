Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında 'iç savaş çıkartacak' mutabakat

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk turunda ağır bir yenilgi aldı. Kılıçdaroğlu, terör örgütleriyle iş birliği yapmasına ve terör tutuklularına 'özgürlük vadetmesine milliyetçilerden gelen tepkiler sonrası söylemlerini değiştirdi. CHP lideri, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alması sonrası soluğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yanında aldı. CHP medyasında yer alan haberlere göre; Kılıçdaroğlu ile Özdağ bir mutabakat metni imzaladı ve bunun duyurusunu da yarın kamuoyuna yapacak. Bu gelişme Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, "Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar" sözlerini akıllara getirdi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, yüzde 49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy şartını geçemeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tur kaldı.İlk turda terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgun sonrasında 'milliyetçi' bir tavır takınarak, ilk turda yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan'ın seçmenlerinden oy devşirme çabasına girişti.Oğan bugün yaptığı açıklamayla, ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi. Oğan açıklamasında, 'Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.' ifadelerini kullandı.Ata İttifakı'nı oluşturan partilerden Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan'ın açıklamalarının bireysel olduğunu ve kendilerini bağlamadığını açıkladı. Oğan'ın açıklamalarından birkaç dakika sonra Kılıçdaroğlu ile Özdağ bir görüşme gerçekleştirdi.Sözcü'de yer alan habere göre; Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, 'Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmeye giderken, yanında protokol taslağı vardı. Bu taslakta, sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi ve teröre karşı etkin mücadele hususu yer alıyor.' ifadelerini kullandı.Bu gelişmeler Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar' sözlerini akıllara getirdi.Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları söylemişti:'Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar.'